Sénégal: Sédhiou / Priere de l'Eïd El Fitr sous le signe de la paix et de la stabilité - L'imam Cheick El Hadji Boubacar Dramé rappelle le droit chemin

L'immense majorité de la communauté musulmane de la région de Sédhiou a célébré la fête de l'Eïd El Fitr marquant la fin du mois de Ramadan avant-hier, samedi 22 avril. Les différents appels, que ce soit du côté du religieux que du temporel, sont orientés vers la consolidation de la paix et de la stabilité sociale au Sénégal surtout dans ce contexte politique jugé chargé.

Gloire et louanges à Allah Soubkhana Watalla, le Tout Puissant Miséricordieux, le Très Miséricordieux et salut à son envoyé Seydina Mohamed Paix et salut sur lui. Ce sont les principales invocations à l'issue de la prière de l'Eid El Fitr marquant la fin du mois de Ramadan Moubarak. Gloire donc au maître des créatures pour nous avoir prêté longue vie et les aptitudes à accomplir les préceptes du coran et de la Sunna.

Au terme des deux rakas, l'imam ratib de la grande mosquée de Sédhiou Cheick El Hadji Boubacar Dramé a exhorté les fidèles à poursuivre les oeuvres et comportements exemplaires observés durant les trente jours du jeûne, à travailler avec conviction et contribuer efficacement au rayonnement de leur terroir et de leur pays. Aux dirigeants locaux et nationaux, l'imam ratib leur demande également de renforcer leur accompagnement à proscrire, le chômage des jeunes et la pauvreté. Il a aussi insisté sur la consolidation de la paix sociale dans ce contexte politique chargé.

A propos justement de la stabilité et de l'émergence du Sénégal, le gouverneur de région Pape Demba Diallo a appelé à la retenue et à la construction de la paix sociale : « prier Dieu pour qu'il exauce nos voeux de bonheur, de bonne santé et de prospérité. Nous avons surtout besoin de la paix et de la stabilité, de nous préserver et de préserver le Sénégal car sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement et le développement est inclusif. Donc nous avons tous intérêt à préserver notre pays, à oeuvrer dans la paix et dans la sérénité » a dit le chef de l'exécutif régional de Sédhiou.

Ailleurs dans la région de Sédhiou, les fidèles ont aussi prié pour la paix et le développement. A Oumoul Kourah au foyer ardent de Cheick El Hadji Sidya Dramé, khalife général de N'diama Pakao et Excellence Ambassadeur pour la paix universelle a invité l'ensemble des religieux à continuer de formuler des prières pour la stabilité du pays, gage selon lui de toute croissance réelle et durable. A signaler que l'immense majorité de la population a prié l'Eid ce samedi et dans la plus grande dévotion à Allah SWT (paix et salut sur lui).