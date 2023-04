Algérie: Constantine - 70 exposants au salon international 'Cirta-Siyaha 2023'

CONSTANTINE — Environ 70 exposants sont attendus à la cinquième édition du Salon international du tourisme et de voyages "Cirta-Siyaha 2023" à la maison de la culture Malek Haddad de Constantine, a-t-on appris lundi du président de l'Office local du tourisme (OLT), Rachid Yaici.

La cinquième édition du Salon international du tourisme et de voyages "Cirta-Siyaha 2023" devant avoir lieu dans la période allant du 14 au 16 mai prochain sera organisée sous le slogan "Constantine un rêve qui se poursuit" et verra une large participation des exposants dont des professionnels du secteur du Tourisme et de voyages et experts du secteur au niveau local et à l'étranger, a précisé la même source.

Il sera procédé à cette occasion à la réservation de stands pour les établissements financiers et de services comme les banques et sociétés d'assurance pour faire valoir l'appui et l'accompagnement assurés en la matière pour le décollage espéré du secteur du Tourisme, selon la même source qui a indiqué dans ce cadre que le Salon constitue également une occasion pour dévoiler les potentialités touristiques, culturelles et historiques que recèle l'Algérie, et un espace ainsi pour faire connaître et promouvoir les produits touristiques et le legs civilisationnel de la ville du Vieux Rocher.

Cette édition sera marquée par la qualité "d'invité d'honneur" octroyée cette année au Sénégal, et ce, conformément à la vision de l'Etat algérien pour faire de l'Afrique un choix stratégique pour les échanges économiques, commerciaux et touristiques, a révélé M. Yaici qui a fait part de l'organisation à cette occasion d'un séminaire international intitulé "Attractions touristiques et leurs rôle dans le développement touristiques" et l'organisation durant la manifestation de plusieurs concours d'animation culturelle et artistique.

La manifestation constitue selon le même responsable une halte permettant au large public de consulter les services offerts en la matière par les différents professionnels (agences, restaurants, plateformes numériques, entre autres) et de bénéficier des réductions et offres promotionnelles des entreprises de transport aériens et agences touristiques pour l'été 2023.

Ce Salon est organisé sous le patronage du ministre du Tourisme et de l'Artisanat, le wali de Constantine et l'Office local du tourisme (OLT) en collaboration avec la direction de wilaya du Tourisme et de l'artisanat et le Club des opérateurs dans le secteur du Tourisme de Constantine.