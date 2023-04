Soudan: Crise au Soudan - Une opération d'évacuation des membres de la communauté nationale lancée

ALGER — Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a annoncé qu'en application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, une opération d'évacuation des membres de la communauté nationale établis au Soudan, désirant quitter ce pays, et le staff de l'ambassade d'Algérie à Khartoum le lancement, a été lancée lundi.

"En application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et dans le cadre des mesures prises pour prendre en charge les membres de la communauté nationale au Soudan, suite à la crise déplorable que connait ce pays frère, le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a annoncé le lancement ce jour 24 avril 2023, d'une opération d'évacuation des membres de la communauté nationale établis au Soudan et désirant quitter ce pays, et du staff de l'ambassade d'Algérie à Khartoum", souligne le communiqué ajoutant que "tous les moyens ont été mobilisés pour assurer la réussite de l'opération".

Le ministère des Affaires étrangères a en outre affirmé qu'il "suit de près" la situation au Soudan à travers une cellule de crise mise en place à cet effet, sous la présidence du Secrétaire général du ministère, appelant les ressortissants algériens se trouvant dans ce pays à faire preuve de vigilance et de prudence" et à rester en contact permanent avec ses services en via le numéro vert 00213.21.504.500 et l'adresse électronique: cvgc.alertes@mae.dz.