Algérie: Célébration de la Journée du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix

- Les Nations unies comptent actuellement des milliers d'observateurs entre partenaires non gouvernementaux et privés et d'autres entités internationales, a indiqué lundi l'ONU, à l'occasion de la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix.

Depuis 1945, le nombre de pays membres de l'organisation a presque quadruplé, et les observateurs d'entités non gouvernementales, du secteur privé et d'autres domaines sont au nombre d'un millier dans le monde.

Ce 24 avril marque la Journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix. La date, proclamée en 2018 par l'Assemblée générale de l'ONU, met l'accent sur les décisions fondées sur la coopération et la promotion des intérêts défendant des solutions pacifiques aux conflits.

Pour l'ONU, le multilatéralisme est un pilier de sa Charte et le noyau pour aider à rassembler les pays afin d'atteindre des objectifs communs.

L'objectif est d'adopter des mesures collectives contre les menaces à la paix, en plus de promouvoir des relations amicales "basées sur le respect de l'égalité des droits et de l'autodétermination des peuples, en plus de la coopération internationale", selon l'ONU.

Les Nations unies mettent l'accent sur l'action pour résoudre "les problèmes internationaux d'ordre économique, social, culturel ou humanitaire" et développer "le respect des droits de l'Homme et des libertés fondamentales pour tous".

En 2022, année marquant ses 77 ans de création, le 24 octobre, l'ONU souligne l'augmentation du nombre d'Etats membres en son sein, de 51 en 1945 à 193 actuellement.

"Les instruments du multilatéralisme et de la diplomatie sont considérés comme essentiels au succès de divers processus", a-t-elle insisté.