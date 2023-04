Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de 780 ménages sont sans abris à la suite des inondations à Uvira

Plus de 780 ménages sont abris à la suite des inondations qui frappent depuis une semaine le territoire d'Uvira (Sud-Kivu). D'après les autorités, trois personnes ont également trouvé la mort, une autre est portée disparue et plus de 600 maisons sont détruites, 180 autres ont été inondées d'eau et de boue en une semaine.

De nouvelles inondations sont survenues, dimanche 23 avril, après la crue de la rivière Kalimabenge. Cette catastrophe a de nouveau jeté des nombreux ménages dans la rue aux quartiers Kilibula, Nyamianda et Kabindula.

Ces centaines des familles ont trouvé refuge auprès des familles d'accueil.

Depuis la première inondation, le pont sur la rivière Kalimabenge menace de s'écrouler. Des affaissements sont visibles en dessous de ce pont.

Entretemps, la désolation est toujours au comble pour les habitants qui voient la ville d'uvira disparaitre petit à petit avec des têtes d'érosions partout dans les quartiers et sur les artères principales.

Les inondations sont aussi signalées dans le territoire de Fizi. A Kakone, un village situé sur le littoral du lac Tanganyika dans le groupement de Ngandja, sept personnes sont mortes emportées par des eaux des pluies.

A Fizi comme à Uvira, les constructions anarchiques sur les lits et les embouchures des rivières seraient à la base de l'ampleur des dégâts.

Cependant, certains habitants retrouvés sur les sites inondés expliquent avoir acquis leurs parcelles de manière régulière sur des terrains bien cadastrés.

Pour tenter de réduire les risques de ces catastrophes, la fondation Chira pour la paix mondiale, une ONG locale, a lancé une série d'activités de plantation d'arbres sur les rives de certains ruisseaux à Katongo et Narumanga dans la ville d'Uvira. Cela vise à lutter contre le déboisement, principale cause des érosions et de glissement des terres lors des pluies.

L'action de cette ONG est saluée par le chef de l'environnement de la chefferie de Bavira.

De son côté, la mairie d'Uvira sensibilise les habitants qui ont construit le long des rivières et du lac Tanganyika à quitter ces endroits non indiqués pour la construction des résidences. Le maire de la ville d'Uvira, Kiza Muhato dit avoir informé les autorités provinciales pour dépêcher une brigade routière à Uvira avec des engins en vue de draguer les rivières en crue.