Congo-Kinshasa: RPDC - Pour perpétuer l'art ancien de la Nation

La Nation coréenne est homogène, fière de ses 5.000 ans et digne de sa culture brillante. La République Populaire Démocratique de Corée (RPDC) a créé et enrichi le patrimoine musical reflétant le noble sentiment national

a créé et enrichi le patrimoine musical reflétant le noble sentiment national

concentre, aujourd'hui, ses efforts continuels sur le développement de la tradition de l'art musical

s'intéresse, toujours, aux activités des établissements de recherche y compris l'Institut d'Instruments National et l'Institut de Danse Nationale de la Troupe d'Opéra Phi-bada («Mer de Sang»).

Les troupes artistiques du niveau central dont la Troupe d'Etat d'Art National, et celles régionales se livrent aux activités variées de création de l'art national conformément à leurs caractéristiques et aux aspirations des spectateurs. Les spectacles combinant la musique instrumentale et celle vocale nationales stimulent la dignité et la fierté nationales du Peuple. Surtout, le solo vocal, le duo vocal, le choeur accompagné au kaya-gum (instrument à cordes fabriqué au 6ème siècle, NDLR) et d'autres formes représentant les chansons folkloriques aimées des Coréens s'attirent les éloges chaleureux des spectateurs.

On renforce, aussi, l'enseignement de la musique nationale. La Faculté de musique instrumentale nationale de l'Université de Musique et de Danse KIM Won Kyun (1917-2002; compositeur de l'Hymne national «Chanson de l'Amour pour le Pays» et Recteur de ladite Université, NDLR) de Pyongyang s'attire l'envie des candidats. Les établissements d'enseignement d'art musical, les palais et maisons de la culture des enfants, les écoles primaires et maternelles forment d'excellents musiciens de réserve en mettant en valeur l'identité nationale dans l'enseignement.

L'intérêt social à la musique nationale va croissant. Le Concours National de musique nationale du secteur artistique de masse tenu il y a quelques ans a manifesté l'aspect de l'art national en développement. En RPDC, il y a de nombreuses familles de musique nationale dignes de respect profond.

La tradition de la danse nationale se perpétue de génération en génération. On généralise la danse paysanne représentant la vie champêtre et la cérémonie folklorique, la danse avec accompagnement de jang-go (instrument de percussion fabriqué au 6ème siècle, NDLR) et d'autres danses folkloriques. La danse folklorique et le concert d'instruments de musique nationale exécutés par plusieurs centaines ou un millier et des centaines d'artistes soulèvent l'admiration générale.

La RPDC s'emploiera à continuer et développer la tradition de l'art national.