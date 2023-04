Congo-Kinshasa: Kongo Central - Lancement des travaux d'un pavillon de 500 détenus à Luzumu

Au nom de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, Thaddée Mamba, vice-ministre de la Justice a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un nouveau pavillon au Centre de détention de Luzumu, le 22 avril 2023, dans la province du Kongo Central. Cette cérémonie a eu lieu en présence de Philippe Konate, représentant la Monusco et des différents responsables de ce centre et ceux de la Prison de Kasangulu.

Sur le lieu, le représentant de Mme la ministre de la Justice s'est dit très content et heureux de visiter le Centre de détention de Luzumu, à l'occasion de la pose de la première pierre de construction du bâtiment additif pour désengorger les prisons.

«Comme vous le savez, la vision du chef de l'Etat, Monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de matérialiser cette vision dans le cadre de l'Etat de droit. L'Etat de droit ne concerne pas que nous mais les prisonniers doivent être dans les conditions voulues par la loi. C'est ce qui fait qu'ensemble avec ses partenaires que le gouvernement congolais continue à désengorger les prisons pour répondre à la vision du chef de l'Etat », a souligné le Vice-ministre. Ce, avant de poursuivre : «En arrivant à Luzumu, j'ai été émerveillé de voir ce que nous n'avons pas l'habitude de vivre ailleurs. J'encourage et je félicite davantage le directeur de ce centre de détention, qui nous a reçus, de continuer à maintenir à bon escient cet établissement qui fait la fierté de notre pays».

Quelques instants avant de quitter ce site, le vice-ministre de la Justice a visité la cuisine, le centre médical et quelques pavillons. Il en a profité pour lancer le tournoi de football inter-pavillon.

Le directeur du Centre de détention de Luzumu, Coco Lonji Kanyinda, a fait savoir, à son tour, que cet établissement héberge à ce jour 496 détenus. Poursuivant dans son élan, il a fait savoir que ces bâtiments ne reçoivent que des condamnés. «Il n'y pas de prévenus, pas de mineurs et pas de femmes. En dehors des militaires qui s'occupent de la sécurité extérieure du camp de détention, le ministère de l'Intérieur appuie ce centre avec des policiers qui sécurisent son espace intérieur», a-t-il fait noter.

Ce projet comprend la construction d'un nouveau pavillon de 70 mètres de longueur et six mètres de largeur pour une durée de six mois, a relevé le responsable du projet, Roger Basilua. Ce pavillon contiendra dix cellules avec des installations sanitaires intégrées d'une capacité globale de plus d'une centaine de détenus dans le camp de détention de Luzumu.

Aussi, faut-t-il le souligner, ce nouveau bâtiment sera construit dans les normes actuelles des droits de l'homme, ainsi pour contribuer à l'amélioration des conditions carcérales, et servira d'un exemple type d'hébergement recommandé de nos jours.

Ce projet est financé par la Monusco à 75% et 5% de contribution du partenaire de mise en oeuvre qui n'est autre que l'Ong Analyse pour le développement intégral du Congolais (ADICO). L'ADICO s'engage à produire un travail de qualité selon les normes et les clauses du contrat entre les parties.

Il faut rappeler que le Centre de détention de Luzumu a été construit à l'époque coloniale pour une capacité de 1.000 détenus. Il avait été saccagé à la prise de pouvoir par l'ancien président Laurent-Désiré Kabila. Il a été reconstruit et inauguré le mars 2019.