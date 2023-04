Afrique: Agro-industrie - La PHP présente ses innovations au Gouvernement

Le ministre de l'agriculture et du développement rural Gabriel Mbairobe a effectué une visite de travail dans les plantations du haut penja pour constater ce qui y est fait en terme d'innovation technologique.

Plantations du Haut Penja (PHP) est dans une nouvelle phase de son développement. Ce qui passe par la disponibilité des produits phytosanitaires et des engrais. Ces deux ressources doivent être non seulement disponibles pour les vastes champs de banane et de cacao de la PHP, mais aussi, servir aux cultivateurs, partenaires du champion national de la filière banane.

« Le chef de l'État encourage les partenariats publics-privés. La PHP est une agro-industrie qui fait non seulement dans l'encadrement des petits producteurs mais aussi dans le développement des nouvelles technologies et ils viennent d'ouvrir une nouvelle filiale qui permet d'assurer la disponibilité des engrais et des produits phytosanitaires sur les champs », déclare Gabriel Mbaïrobé, ministre de l'Agriculture et du développement rural (Minader).

Pour s'assurer des quantités importantes d'engrais, de produits phytosanitaires entre autres qui peuvent contribuer à la santé des champs, la PHP s'est liée à la Société de développement agronomique Cameroun (Sodeac). Une entreprise qui travaille avec le Groupe BASF, présenté comme la plus grande entreprise de chimie au monde.

«La Sodeac s'est installée dans un créneau voulu par le gouvernement de la République à savoir, la facilitation des homologations des produits, la spécialisation, la fourniture de produits phytosanitaires et des engrais à la filière bananière. Aujourd'hui, forte de son expérience, il est normal qu'elle puisse diversifier son portefeuille de clients. Le rapport PHP-Sodeac est un rapport de client et de fournisseurs satisfaits », confie Joseph Owona Kono, secrétaire général de l'Association bananière du Cameroun (ASSOBACAM).

Cette visite du Minader à la PHP lui aura permis de découvrir de nouvelles idées développées pour le traitement des champs par drones. De l'avis du patron de l'Agriculture, utiliser ces outils volants fait partie de l'innovation technologique dans l'agriculture. Aussi, « cela permet de développer des plantations villageoises car le problème que PHP avait jusqu'à présent été sur comment faire pour traiter les champs villageois sans détruire la biodiversité, sans produire de nuisance pour les riverains. »

Évoquer les produits phytosanitaires pourrait susciter des questions écologiques. Ce que Gabriel Mbaïrobé minimise, s'agissant des produits Sodeac à la PHP. « La PHP est une entreprise citoyenne qui peut être rassurée par ma voix que le gouvernement continuera à soutenir la filière banane. Les produits phytosanitaires permettent d'attaquer les maladies ou les prédateurs de la plante.

Les produits phytosanitaires contribuent plutôt à assurer la santé des plantes. La technologie a fait que les produits phytosanitaires ont une rémanence assez courte de manière à ce que les matières actives de ces produits soient lessivées par les pluies ou par le temps. Nous ne croyons pas que ces produits attaquent la biodiversité. »