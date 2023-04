Burkina Faso: Agriculture- 5,18 millions de tonnes de céréales produites en 2022

Le ministère de l’Agriculture a tenu, le 24 avril 2023 à Ouagadougou, sa première session de son conseil d’administration de l’année 2023 dans lequel il ressort que 5,18 tonnes de céréales ont été produites en 2022 au Burkina Faso, soit une hausse de 11,11% par rapport à la campagne précédente. Rapporte aouaga.com.

« Gouvernance des projets et programmes pour une réelle contribution à la réalisation des missions du ministère : Etat des lieux et perspectives ». Tel est le thème de la première session du Conseil d’administration du secteur ministériel (Casem) du ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques du Burkina, qui s’est ouvert ce lundi 24 avril 2023 dans la capitale burkinabè, Ouagadougou. Cette session vise à dresser le bilan de la mise en œuvre des activités du département chargé de l’Agriculture courant 2022. Selon le ministre de l’Agriculture, Dr Dénis Ouédraogo, « le taux d’exécution des activités est de 75% du point de vue physique et de 76% du point de vue financier. »

Pour lui, la campagne agricole 2022-2023 s’est déroulée dans un contexte marqué par la guerre en Ukraine. Cela a entraîné des dysfonctionnements graves des chaînes d’approvisionnement et un renchérissement des prix des facteurs de production agropastorale comme dans le cas de l’engrais. Malgré cela, la production céréalière nationale a connu une hausse de 11,11% par rapport à la campagne précédente selon Dr Dénis Ouédraogo.

«Nous avons enregistré une production céréalière de 5,18 millions de tonnes. C’est beaucoup mais cela ne couvre pas les besoins céréaliers de nos populations burkinabè» a indiqué le ministre de l’Agriculture.

En outre, le bilan affiche des productions de 1,59 millions de tonnes de cultures de rente, de 1,06 millions tonnes de cultures vivrières et de 106,5 tonnes d’aliments pour bétail. Ce niveau de production a été atteint grâce aux efforts consentis par l’État et ses partenaires techniques et financiers affirme le rapport.

Près de 4 000 tonnes de semences améliorées subventionnées. Durant la campagne agricole 2022-2023, ce sont 3 998,84 tonnes de semences améliorées et 30 772,9 tonnes d’engrais subventionnés qui ont été mises à la disposition des producteurs sur l’ensemble du territoire burkinabè.Par ailleurs, 2 014 unités de matériels à traction animale, 381 unités motorisées à prix subventionnés et 180 motopompes ont été mises à la disposition des producteurs. Pour la campagne agricole précédente, le bilan céréalier et alimentaire affiche un déficit brut de 72 387 tonnes représentant 2% des besoins nationaux. A la date du 28 février 2023, le pays a enregistré 1 999 127 de personnes déplacées internes selon le secrétariat permanent du Conseil national du secours d’urgence et de réhabilitation (Conasur).