Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 Avril 2023

Burkina Faso : Agriculture- 5,18 millions de tonnes de céréales produites en 2022

Le ministère de l’Agriculture a tenu, le 24 avril 2023 à Ouagadougou, sa première session de son conseil d’administration de l’année 2023 dans lequel il ressort que 5,18 tonnes de céréales ont été produites en 2022 au Burkina Faso, soit une hausse de 11,11% par rapport à la campagne précédente.« Gouvernance des projets et programmes pour une réelle contribution à la réalisation des missions du ministère : Etat des lieux et perspectives» est le thème de la première session du Conseil d’administration du secteur ministériel (Casem) du ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Burkina, qui s’est ouvert ce lundi 24 avril 2023 dans la capitale burkinabè, Ouagadougou. Cette session vise à dresser le bilan de la mise en œuvre des activités du département chargé de l’Agriculture courant 2022.Selon le ministre de l’Agriculture, Dr Dénis Ouédraogo, «le taux d’exécution des activités est de 75% du point de vue physique et de 76% du point de vue financier.» (Source : aouaga.com)

Mali : Situation sécuritaire- L’armée invite les mouvements signataires à coordonner leurs mouvements avec les FAMa

Dans un communiqué rendu public hier dimanche 23 avril 2023 l’état-Major Général des Armées a invité les mouvements signataires à coordonner leurs mouvements avec les Fama. Selon ce communiqué de l’armée, Il est important que toutes les parties ayant un esprit constructif acceptent ce principe, car la sécurité des populations maliennes reste leur priorité. Ci-dessous le communiqué l’État-Major Général des Armées. En vue d’éviter toute confusion pouvant entraîner des tensions sur le terrain, conformément aux directives des autorités politiques de la Transition, et dans l’esprit de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation issu du Processus d’Alger (Apr), l’État-major général des armées invite les mouvements signataires à coordonner leurs mouvements avec les Fama. (Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Guerre civile au Soudan-Le gouvernement évacue 47 de ses ressortissants qui le souhaitaient

« Suite aux combats meurtriers qui ont lieu depuis le 15 avril 2023 au Soudan et qui ont occasionné le décès de plus de 400 personnes, la Côte d'Ivoire a procédé, ce lundi 24 avril, à l’évacuation de quarante-sept (47) Ivoiriens ayant exprimé le désir de quitter le Soudan ». Peut-on lire ce 24 avril 2023 sur la page Twitter de la Primature. La Côte d'Ivoire agit ainsi à l'instar des autres Etats ayant des ressortissants dans ce pays en proie à une crise militaro-politique qui déjà fait au moins 400 morts selon les médias internationaux et chancelleries occidentales. (Source : Fratmat.info)

Guinée Equatoriale : Virus Marburg- Le nouveau bilan

Selon le ministère de la Santé, La Guinée Equatoriale enregistre un bilan provisoire de 12 morts sur 17 cas du 21 au 24 avril 2023. Une situation qui inquiète des pays limitrophes avec qui le pays est en contact permanent. Il y a deux semaines, l'Organisation mondiale de la santé (Oms) avait appelé la Guinée équatoriale à lui signaler les cas de virus de Marburg, craignant une potentielle "épidémie à grande échelle" pouvant affecter notamment le Gabon et le Cameroun voisins. L'Oms avait annoncé le déploiement « d'experts supplémentaires » et précisé qu'elle aidait « également le Gabon et le Cameroun à renforcer la préparation et la riposte à l'épidémie ». La Tanzanie a également annoncé le 21 mars le début d'une épidémie de Marburg, avec cinq morts.

(Source : autre presse)

Rdc : 7 ans du décès de Papa Wemba- Sa résidence désormais patrimoine de l’Institut des musées nationaux du Congo

Le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine de la République démocratique du Congo a officiellement inscrit le domicile de Papa Wemba parmi les patrimoines de l’Institut national des musées nationaux du Congo. Cette inscription intervient 2 ans après l’opération d’achat de cette résidence située dans le quartier Joli Parc, dans la commune de Ngaliema, à Kinshasa. Débutée en 2021, l’opération d’acquisition de cette maison a été finalisée en 2022 auprès de la famille de l’artiste. Cet événement symbolique a eu lieu en marge de la commémoration, ce 24 avril 2023, du 7ème anniversaire de la mort du chanteur congolais en Côte d’Ivoire, le 24 avril 2016, au cours d’une prestation lors du Festival des musiques urbaines d’Anoumabo (Femua). Un événement culturel organisé chaque année, depuis 2008, par le groupe ivoirien Magic Système.Pour marquer ces 7 ans du décès de l’artiste, son orchestre « Viva La Musica » organise aussi une cérémonie de recueillement à la Nécropole de la Nsele où repose le corps du « Rossignol » congolais. Une messe de requiem est aussi prévue en début de soirée (18 heures) à la paroisse Saint Joseph, dans la commune de Kalamu, à Kinshasa.(Source : Digital Congo)

Cameroun : Paludisme- Trois millions de Camerounais touchés par le paludisme en 2022

Ces chiffres sont du ministère de la Santé publique. Le pays de Paul Biya compte parmi les 11 nations les plus atteintes dans le monde.La 16e Journée internationale de lutte contre le paludisme se célèbre le mardi 25 avril. En prélude à cette journée, le ministère de la Santé publique (Minsanté), a publié son rapport annuel par rapport à cette maladie. « En 2022, 3 327 381 cas de paludisme ont été rapportés par les formations sanitaires du pays, soit 29,6 % de toutes les consultations ». Avec ces cas, « le Cameroun fait partie des 11 pays les plus touchés par le paludisme dans le monde », révèle le Minsanté. Il ajoute néanmoins que « les données hospitalières au Cameroun en relèvent globalement une stagnation des cas confirmés depuis quelques années ». Au cours de la même année, le ministère de la Santé publique revendique plus de 99 % de cas de paludisme grave traités. (Source : Journal du Cameroun)

Tchad :Crise au Soudan- Plus de 100 mille réfugiés attendus par Ndjamena

Le Tchad s'inquiète de l'afflux de réfugiés soudanais. Ils sont chaque jour, des centaines voire des milliers de personnes à fuir le Soudan pour trouver refuge au Tchad voisin. Parmi ces réfugiés, 320 soldats soudanais. Le Tchad qui affirme avoir désarmé ces soldats de l'armée régulière, se contente pour l'instant de sécuriser ses frontières, affirme le ministre tchadien de la Défense Daoud Yaya Brahim qui s'inquiète par ailleurs de ce flux de migrants. «Nous avons plus de 400.000 réfugiés soudanais qui sont chez nous depuis 2003.( …) Nous étions interpellés par le président de la transition, nous qui sommes surtout concernés par la sécurité. Il nous a instruits sur beaucoup de mesures et des dispositions ont été prises pour sécuriser notre frontière, partant le pays. » Selon l'Agence de développement économique et social (Ades), une Ong humanitaire tchadienne qui intervient au Soudan depuis plus de 10 ans, le Tchad pourrait accueillir plus de cent mille réfugiés. Abdelhakim Tahir est le directeur général de cette Ong. Source : Dw)

Soudan : Conflit entre armée et Rsf- Des étudiants africains attendent leur évacuation

Cela va faire neuf jours que les combats se poursuivent entre l’armée et les paramilitaires. A ce jour, plus de 400 personnes ont perdu la vie. Les combats entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhane, dirigeant de facto du Soudan, et son adjoint devenu rival, le général Mohamed Hamdane Daglo, qui commande les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), ont pris des dizaines de milliers d’habitants en otages. Selon l'Organisation mondiale de la Santé, les violences, à Khartoum et au Darfour, dans l'ouest, ont fait plus de 420 morts et 3.700 blessés. La plupart sont des civils.Le Tchad a annoncé ce lundi qu'il allait évacuer 438 de ses ressortissants du Soudan parmi lesquels on compte des étudiants. Des avions devraient pour cela faire la rotation depuis Port-Soudan, selon le gouvernement tchadien. Mais des centaines d’autres étudiants africains disent ne pas être en mesure de contacter les autorités consulaires de leur pays.

Une sélection de Bamba Moussa