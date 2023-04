Sénégal: Rupture avec Idrissa Seck et Rewmi - Macky Sall mise sur le couple Abdoulaye Daouda Diallo-Amadou Ba

Le président de la République et le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, ont formalisé hier, lundi 24 avril la fin de leur compagnonnage politique. En effet, par décret, le chef de l'Etat a nommé Abdoulaye Daouda DIALLO nouveau président du Conseil économique, social et environnemental et le Premier ministre, Amadou Ba, cumulativement avec ses fonctions, ministre des Sports et ministre de l'Élevage et des Productions animales

Le divorce est désormais consommé entre le président de la République, Macky Sall, et son désormais ex-allié et leader du parti Rewmi, Idrissa Seck. Les deux acteurs politiques, conformément à leur engagement annoncé le samedi 22 avril dernier lors de leur sortie médiatique par presse interposée, ont procédé hier, lundi 24 avril, à la matérialisation de leur acte de séparation officielle. Le leader de Rewmi qui s'était engagé à remettre au chef de l'Etat sa démission de la présidence du Conseil économique, social et environnemental (Cese) suite à la déclaration de sa candidature à la présidentielle de 2024 prochain a joint l'acte à la parole. En retour, le président de la République, par décret a mis fin à ses fonctions de président de cette troisième Assemblée constitutionnelle du Sénégal en nommant dans la foulée son directeur de cabinet, Abdoulaye Daouda Diallo, nouveau président du Conseil économique, social et environnemental.

Outre le remplacement de l'ancien Premier et leader de Rewmi à la tête du Cese, le président de la République toujours dans ce décret publié dans l'après-midi de la journée d'hier, a également mis fin aux fonctions de Yankhoba Diattara et Aly Saleh Diop, respectivement à la tête du ministre des Sports et celui de l'Élevage et des Productions animales. Toutefois, alors qu'on s'attendait à un petit réaménagement du gouvernement, le chef de l'Etat a désigné le Premier ministre, Amadou Ba, cumulativement avec ses fonctions, ministre des Sports et ministre de l'Élevage et des Productions animales. Il faut dire que ce n'est pas la première fois que Macky Sall et Idrissa Seck se séparent.

En dix ans, c'est le deuxième divorce entre les deux hommes politiques. Cependant, contrairement à leur première séparation intervenue en 2013 où Idrissa Seck était obligé de monter au créneau pour dénoncer les épreuves qu'il a endurées et dont certaines ont été l'oeuvre de l'actuel chef de l'Etat, cette fois-ci, les choses semblent se passer dans des conditions plutôt très amicales. D'ailleurs, dans sa lettre de démission, le candidat du parti Rewmi à la prochaine élection présidentielle tout en se gardant de critiques à l'endroit de son désormais ex allié, a même profité de ce texte pour vanter ses réalisations tout en déchargeant sur des « adversaires politiques » qui selon lui « cherchent à tourner en dérision ma confession que la critique formulée en son temps, et limitant votre vision à Diamniadio ».