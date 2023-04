Algérie: Ain Defla - Création du secteur sauvegardé de la vieille ville de Miliana

AIN DEFLA — Le décret exécutif portant création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Miliana dans la wilaya d'Ain Defla a été publié au Journal officiel, dans son numéro du 23 avril 2023.

Selon le décret exécutif N 23-150 du 9 avril 2023 portant "création et délimitation du secteur sauvegardé de la vieille ville de Miliana", il est mentionné, dans son article 1, qu'"en application des dispositions de l'article 42 de la loi n 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, il est créé un secteur sauvegardé de la vieille ville de Miliana, dans la wilaya d'Aïn Defla, dénommé: "vieille ville de Miliana".

Il est précisé dans le même décret que "la vieille ville de Miliana se caractérise par un patrimoine culturel d'une importance historique, architecturale, artistique et traditionnelle témoignant des différentes périodes notamment antique, médiévale, ottomane, moderne et contemporaine".

Les témoins matériels de ces différentes périodes historiques subsistent encore, tels que la muraille romaine défensive, le complexe religieux et culturel Sidi Ahmed Ben Youcef, les maisons à patios et à fontaines, les bains ottomans, les placettes publiques, les fontaines, ainsi que Dar El Emir Abdelkader et la manufacture d'armes, est-il souligné, dans le document.

En plus des valeurs architecturales et patrimoniales, "la vieille ville de Miliana recèle une richesse naturelle qu'est le jardin public, considéré comme l'un des premiers jardins publics en Algérie", note la même source.

Le secteur sauvegardé de la "vieille ville de Miliana" d'une superficie de 80 ha et 7 ares est délimité, au Nord, par la rue de la République, rue de la Palestine, les limites Nord et Ouest du jardin public, les limites Sud de la mosquée Es-Salem et l'école coranique, le centre culturel Mohamed Bouras, la polyclinique, le siège de l'inspection de l'éducation nationale, la route Korkah, la route qui relie la route Korkah et les escaliers menant vers la route Zrawa jusqu'au chemin de la wilaya n 3.

Au Sud, elle délimitée par la route nationale B 04, au sud-ouest par la voie reliant la route nationale B 04 et le chemin de wilaya n 165, tandis qu'à l'Est, elle est délimitée par l'oued El Annasseur, oued Sidi Bouizar, belle source, le virage " Tournaverou ", et par l'intersection entre le chemin de wilaya n 03 et le chemin de wilaya n 165 à l'Ouest, précise le même décret.