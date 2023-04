Algérie: Tennis/Championnat d'Afrique ITF/CAT U16 - Les Algériens pour une place parmi les ténors africains

ALGER — L'Algérie s'apprête à organiser le Championnat d'Afrique ITF/CAT des U16 "garçons et filles", du 25 au 29 avril 2023 au Tennis club de Bachdjarah (Alger), avec l'ambition de créer la surprise notamment chez les filles, malgré la rude concurrence attendue.

Une compétition qui s'annonce difficile pour les sélections algériennes "garçons et filles" car les meilleurs joueurs et joueuses du continent seront bel et bien présents au Tennis club de Bachdjarah.

Autrement dit, les "Verts" seront appelés à aller jusqu'au bout du bout de l'effort pour "tirer leur épingle du jeu face à une armada de joueurs et joueuses africains venus pour rafler la mise".

"Le niveau technique sera très relevé car les meilleurs du continent seront parmi nous. J'avoue que nos chances se joueront chez les filles même si la concurrence s'annonce très rude. Notre meilleure joueuse, Maria Badache sera classée tête de série N6 et nos chances dépondront du tirage au sort. J'espère que Badache atteindra le dernier carré et pourquoi pas décrocher le titre à domicile. Même chose pour sa compatriote Wissal Boudjemaoui qui a le profil pour atteindre les quarts de finale et peut être plus", a déclaré à l'APS, Nabil Cheriak, président de la Fédération algérienne de tennis (FAT).

Selon le natif d'Annaba, la mission des garçons sera plus "compliquée" et "difficile" car les ténors africains de la catégorie ne viseront que le vermeil en terre algérienne.

"Chez les garçons, j'avoue que le niveau sera très élevé par rapport au tableau des filles. Ce rendez-vous sera une occasion pour la direction technique nationale (DTN) de l'instance fédérale de réaliser une évaluation technique individuelle et collective du niveau de nos joueurs", a expliqué le technicien algérien.

Confirmer que l'Algérie est une grande nation du sport

Le patron de la Fédération algérienne de tennis (FAT) estime que cette échéance africaine est une occasion de plus pour confirmer que notre pays possède tous les moyens nécessaires pour réussir l'organisation de grands événements sportifs.

"C'est une occasion pour montrer que l'Algérie est un grand pays qui peut organiser n'importe quelle échéance. Le choix de l'Algérie a été dicté par la série de compétition internationales que notre pays organise depuis des années", a déclaré Cheriak.

Selon ce dernier, l'instance fédérale a acquis une grande expérience dans le domaine puisque l'Algérie était le pays hôte de plusieurs échéances continentales par le passé.

"On essayera d'améliorer les conditions d'organisation chaque fois en tenant compte de l'expérience acquise dans ce genre d'échéances. Nous avons postulé pour abriter cette compétition suivant le cahier des charges de la Confédération africaine de tennis (CAT) sachant que l'infrastructure de Bachdjarah détient toutes les commodités demandées", a conclu Cheriak.

Soixante-quatre (64) athlètes dont trente-deux filles (32) issus de 19 pays sont attendus à Bachdjarah, à savoir: Algérie, Tunisie, Egypte, Libye, Maroc, Cameroun, Kenya, Burundi, Nigéria, Zimbabwe, Ghana, Togo, Mozambique, Bénin, Angola Uganda, Rwanda, Iles Maurice, Madagascar.

L'Algérie prendra part avec douze (12) athlètes dont six (06) filles.L'organisation de ce rendez-vous continental est allouée à la Fédération algérienne de tennis (FAT) en collaboration avec la Confédération africaine de tennis (CAT) et la Fédération internationale de tennis (ITF).

Liste des joueurs et joueuses algériens

Liste des garçons:

- Arris Bahloul

- Chakib Laihem

- Kamyl Chebboub

- Wassim Benguergoura

- Yacine Meghari

- Fares Benlameri

Liste des filles:

- Maria Badache

- Wissal Boudjemaoui

- Rym Melissa Benamar Kerfah

- Houda Benamar

- Lydia Arezki

- Yara Mebarki.