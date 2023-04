Algérie: Ain Defla - 12e édition des 'Rencontres de l'enfance' à partir du 28 avril

AIN DEFLA — La 12e édition des "Rencontres de l'enfance" d'Ain Defla, placée cette année sous le slogan "Nous sommes les enfants de l'Algérie", se tiendra du 28 avril au 1er juin prochain (Journée mondiale de l'enfance), a-t-on appris, lundi, des organisateurs.

Cette nouvelle édition, destinée à tous les enfants de la wilaya, prévoit de nombreuses activités visant à "inculquer aux jeunes générations les valeurs du patriotisme en particulier et de la culture nationale en général", a indiqué Ahmed Mellahi, président de l'association "Basmat El-Wiaam", organisatrice de la manifestation.

Au programme de cet événement culturel, qui sera abrité par la maison de la culture "Emir Abdelkader", des chants patriotiques, des chansons pour enfants, des spectacles de magie et des représentations théâtrales, en plus d'autres activités, dont des contes, sketches et tombola pour les enfants, a-t-il ajouté.

A noter que la manifestation est initiée par l'association "Basmat El-Wiaam", en coordination avec le comité des fêtes de la ville d'Ain Defla et la maison de la culture "Emir Abdelkader", avec la contribution des directions de la culture et des arts et de la jeunesse et des sports, ainsi que la commune d'Ain Defla.