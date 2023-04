Cote d'Ivoire: Visite de travail du Représentant régional du HCDH pour l'Afrique de l'Ouest et rencontre régionale sur La liberté d'expression, les femmes dans les médias, le journalisme et les droits humains

communiqué de presse

Côte d’Ivoire, 24 Avril 2023 : La Côte d’Ivoire se prépare à abriter la première édition de la Rencontre Régionale de formation des journalistes des médias en en ligne francophones de l’Afrique de l’ouest, sur la question de la liberté d’expression et des droits humains. Cette rencontre qui se tiendra du 27 au 28 avril et qui s’inscrit dans le contexte des 75 ans de la célébration de la déclaration Universelle des Droits de l’Homme et à la veille de la journée mondiale de la liberté d’expression portera une attention particulière à la sécurité des journalistes en tenant compte de la dimension genre.

Selon Robert Kotchani, Représentant régional du HCDH pour l’Afrique de l’Ouest « Cette activité constitue le résultat d’une collaboration entre le Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l’Homme, le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest (HCDH-BRAO), les agences des Nations unies que sont : UNESCO et ONU Femmes et les partenaires nationaux que sont le CNDH-CI et le REPPRELCI ». Une quarantaine de participant-es sont attendu-es en provenance du Burkina Faso, du Benin, de la Guinée, du Mali, du Togo et du Sénégal , 20 reporters de Côte d’Ivoire et 11 journalistes régionaux. Il s’agira des Président-es des réseaux de médias en ligne et des pionniers de la presse en ligne régionale.

La protection des journalistes est l’objet d’un large cadre de coopération entre le HCDH-BRAO et l’UNESCO. En novembre 2019, les deux entités de l'ONU ont conclu un protocole d'accord décrivant une coopération renforcée pour promouvoir la sécurité des journalistes. Ce protocole s’inscrit dans un large spectre de protection de la liberté des médias et des droits des journalistes, notamment en coordonnant la mise en œuvre du Plan d'action de l'ONU sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité, qui a été élaboré en 2012.

Ce projet global est le fruit de la Conférence mondiale sur la liberté de la presse de 2020 et de l'Engagement de La Haye à accroître la sécurité des journalistes. Sa mise en œuvre est effective dans le cadre de la coopération entre le HCDH-BRAO et l'UNESCO, qui vise à intensifier les efforts pour favoriser des médias indépendants et libres, et la reconnaissance publique de la valeur de l'accès à l'information, ainsi que la prévention et la protection des journalistes, à l’encontre des violations qu’ils subissent, avec un accent sur les femmes journalistes, mais aussi les médias en ligne.

La tenue de cette rencontre régionale des acteurs de la presse, permettra de favoriser la mise en place d’un collectif régional de médias sensibilisés aux Droits de l’Homme ; pour accentuer le plaidoyer en faveur de médias indépendants et libres et la reconnaissance publique de la valeur de l'accès à l'information dans le contexte des 75 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Ainsi les journalistes contribueront à rendre compte de la liberté d'expression, de la liberté des médias, de la sécurité des journalistes et d'autres questions relatives aux droits de l'Homme, y les questions liées au genre et leur manifestation dans les médias, y inclus la violence en ligne, et comment éviter les stéréotypes surtout dans des situations et contextes spécifiques (élections, manifestations, justice raciale, conflits armés et pandémies).

La tenue de ces deux jours de rencontre est précédée par une grande conférence publique marquant le lancement de la célébration des 75 ans de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à Abidjan. La conférence se tient le 25 avril, à la Maison de la Presse de Côte d’Ivoire sous forme de panel coanimé par M. Robert Kotchani, Représentant régional du HCDH BRAO, Mme Antonia Sodonon, Représentante pays d’ONU Femmes et M. Mame Oumar Diop Représentant du bureau de l’UNESCO en Côte d’Ivoire. Ce panel constitue une tribune regroupant des centaines d’élèves des écoles de journalisme d’Abidjan, organisée par le Réseau des Professionnels de la Presse en Ligne de Côte d’Ivoire présidé par M. Lassina Serme en présence de la Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme de Côte d’Ivoire, Mme Namizata Sanghare.

FIN

Pour plus d’informations

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme – Afrique de l’ouest : Habibou Dia – habibou.dia@un.org