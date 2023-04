Burkina Faso: Transport aérien - L'aéroport de Bobo-Dioulasso ouvert 24h/24

Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Roland Somda, a procédé, le jeudi 20 avril 2023 à l'ouverture du service « H24 » de l'Aéroport international de Bobo-Dioulasso. La mise en oeuvre de ce service permettra le fonctionnement de l'aéroport 24 heures sur 24.

Les passagers de l'Aéroport international de Bobo-Dioulasso pourront désormais prendre des vols à n'importe quelle heure, de jour comme de nuit. En effet, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Roland Somda, a procédé à l'ouverture du service « H24 » dudit aéroport, ce jeudi 20 avril 2023.

Ce service est une première pour l'aéroport de Bobo-Dioulasso et devrait contribuer à renforcer la connectivité aérienne de la ville avec le reste du monde. Selon le ministre en charge des transports, Roland Somda, le service H24 est un projet ambitieux qui vise à permettre des vols permanents à partir de l'aéroport de Bobo-Dioulasso. Cela implique la modification des horaires d'ouverture de l'aéroport qui passe de 14 heures par jour à 24 heures désormais.

A en croire le ministre, ce changement d'horaire se manifestera par la disponibilité 24h/24 des infrastructures et équipements aéroportuaires (piste, parking avion aérogare et équipements), des services d'assistance en escale, des services pétroliers et des services régaliens de l'Etat (douanes, gendarmerie, police). « La mise en oeuvre et la disponibilité de l'ensemble de ces services nécessite la mobilisation de moyens tant matériels, humains que financiers », a-t-il indiqué.

Le ministre a de ce fait, invité les différentes structures de l'aéroport à fournir plus d'efforts. Roland Somda a exprimé sa satisfaction quant à la mise en place de ce service et a souligné l'importance de la connectivité aérienne pour le développement économique du pays. Il a également salué les efforts de l'aéroport de Bobo-Dioulasso pour améliorer ses infrastructures et offrir des services de qualité à ses passagers. « D'autres grands chantiers sont ouverts pour cet aéroport, dont la réalisation de travaux de réhabilitation pour le confort des usagers et la certification de l'aéroport. Cette dernière est attendue pour fin premier trimestre 2024 au plus tard », a dit Roland Somda.

Un pas décisif vers la certification

Selon le directeur de gestion des aéroports internationaux de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso, Ibrahim Koné, ce nouveau service de vol permanent a été créé pour répondre à la demande croissante des voyages à travers le pays et la région. Il a souligné que la mise en place de ce service représente un grand pas en avant pour l'aéroport de Bobo-Dioulasso et pour le Burkina Faso dans son ensemble.

« Ce nouveau service offrira des avantages considérables aux passagers et aux entreprises de la région et contribuera au développement économique et social de la région », a-t-il laissé entendre. A l'écouter, l'ouverture du « H24 » est une étape importante pour la certification de l'Aéroport international de Bobo-Dioulasso. Pour le Directeur général (DG) de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) du Burkina Faso, Dr Thomas Hyacinthe Compaoré, l'exploitation en H24 de l'aéroport international de Bobo-Dioulasso n'est pas que pour le Burkina Faso mais pour toute la sous-région.

« Il y a des compagnies aériennes qui, pendant longtemps, souhaitaient exploiter la destination Bobo-Dioulasso mais qui ne pouvaient pas le faire à cause l'indisponibilité des créneaux horaires qu'ils voulaient utilisés », a-t-il affirmé. Le président de la délégation consulaire régionale des Hauts-Bassins, Al Hassane Siénou, a, pour sa part, exprimé sa satisfaction quant à la mise en place de ce nouveau service. « Nous remercions le gouvernement pour ces efforts déjà et l'exhortons à continuer parce que des difficultés ont été relevées, notamment sur le coût du carburant qui est un peu élevé par rapport à Ouagadougou », a-t-il ajouté.