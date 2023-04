Burkina Faso: Religion - CANAL+ Burkina se tient aux côtés des musulmans pour le mois du Ramadan

Pour CANAL+ Burkina, organiser une rupture collective de jeûne pendant le Ramadan est devenue une tradition maintenant. Comme l'explique Jonathan Lett son directeur général, « c'est une célébration qu'on fait avec tous nos collaborateurs, avec tous nos partenaires, nos fournisseurs, nos amis, nos voisins, l'ensemble des riverains et bien sûr la presse. L'idée c'est de prendre un moment pour communier, quel que soit notre religion, notre foi, nos croyances. C'est l'idée c'est d'être unis, tous ensemble, de prendre un moment pour célébrer et c'est ce qu'on essaie de faire ».

De plus en plus, dit-il, les gens sont de plus en plus nombreux à chaque édition. Il espère que la prochaine fois, il y aura encore plus de monde. Pour le mois du Ramadan, la rupture collective du jeûne n'est pas la seule activité proposée par CANAL+. « Nous avons prévu de faire des dons comme on fait chaque année, annonce Jonathan Lett, on a une cérémonie de remise de dons qui sera organisée l'année prochaine à des centres pour que ce soit remis au plus grand nombre de fidèles possibles donc ça va être du sucre et puis diverses denrées et on espère que ça sera bien accepté ».

Le PCA de CANAL+ Burkina est l'un de ceux qui ont participé à cette rupture. Pour lui, le mois de Ramadan est un mois dédié au partage. « On partage avec sa famille, avec ses collaborateurs, avec aussi la communauté chrétienne. Il est vrai que nous travaillons ensemble faisons du business ensemble etc. Ces moments sont une pause qui permet de jeter un regard sur ce qui s'est passé du point de vue humain, du point de vue religieux, du point de vue spirituel et d'en tirer les leçons afin que la prochaine année et les autres années qui vont venir, nous puissions être plus forts encore dans ce que nous faisons, notamment dans nos affaires. Donc pour moi c'est vraiment une grâce d'Allah qui a nous permis cette année encore d'honorer en toute convivialité, et de procéder à la rupture du jeûne. Et c'est très bénéfique pour tout le monde ».

Agent de la direction financière de CANAL+, Joumiratou Traoré a participé à cette rupture du jeûne. Elle se dit satisfaite de participer à ce repas fraternel. « On se retrouve entre musulmans, entre frères pour partager le repas ce soir. On ne peut que dire merci à notre directeur général pour l'organisation de cette belle soirée de partage », dit-elle.

Il convient d'ajouter que le mercredi 19 avril, CANAL+ a offert une quarantaine de cartons de sucre au cercle d'étude de recherche et de formation islamique (CERFI).