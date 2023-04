Sénégal: Un réseau des Espaces Sénégal Services bientôt disponible dans les 45 départements du Sénégal

Le Comité National de Promotion du E- Sport au Sénégal (CONAPES) et Sénégal Numérique SA (SENUM) ont procédé, le mercredi 19 Avril 2023, à la signature d'une convention de partenariat permettant aux « gamers » sénégalais de disposer du réseau des Espaces Sénégal Services disponibles dans 45 départements pour la promotion et le développement de IESport sur toute l'étendue du territoire national.

Ces 45 espaces dotés actuellement d'une connectivité à la fibre optique et internet très haut débit entre autres, dédiés au vaste programme de Compétition & Formation autour des métiers liés à l'E-SPORT, informe un communiqué parvenu à notre rédaction.

Après la mise en place d'un cadre légal approprié, le Sénégal n'entend pas baisser la cadence en matière jeux Électroniques et Sports Immersifs. Pour le plus grand bonheur des gamers notamment les eSportifs des 14 régions du Sénégal, le SENUM SA et le CONAPES mettent à la disposition de l'écosystème E-Sport sénégalais, souligne le communiqué.

Ce partenariat s'inscrit dans la dynamique enclenchée par SENUM SA à travers son laboratoTe is également avec les objectifs du projet d'innovation pour renforcer l'écosystème technologique. Cette initiative permettra d'accélérer l'économie numérique signé récemment entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Mondiale, adossé à la vision du PSE dans la phase 2 du PAP2A (Plan d'actions prioritaires ajusté et accéléré) a travers la Stratégie «Sénégal Numérique 2025 » (SN 2025), précise la note.