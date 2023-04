Congo-Brazzaville: Escrime - La ligue de Brazzaville honore les femmes et les jeunes tireurs

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme d'activités, la ligue départementale d'escrime de Brazzaville a organisé, le 23 avril, à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat, un tournoi d'exhibition au profit des athlètes femmes et jeunes.

Initialement prévu au mois de mars, le tournoi d'exhibition de la ligue départementale de Brazzaville s'est tenu le 23 avril, à cause du manque d'espace dans les gymnases. Il a regroupé plusieurs pratiquants d'escrime issus de divers clubs et visait la promotion et la vulgarisation de ce sport, ainsi que la valorisation des femmes qui défendent leur ville lors des compétitions nationales.

En présence des amoureux d'escrime et du directeur technique national, Gaël Diamonika, les escrimeurs et escrimeuses se sont affrontés afin non seulement de préparer les prochaines compétitions mais aussi de tester leur niveau individuel.

Selon le président de la ligue, Clive Akouala, les sportifs de Brazzaville et le bureau départemental travaillent avec acharnement pour relever leur niveau, malgré le manque d'accompagnement. Il estime que cette compétition, la première de la saison sportive 2022-2023, marque le lancement des compétitions départementales.

« Nous nous efforçons pour vulgariser ce sport, parce que les jeunes congolais sont vraiment attirés par l'escrime. En général, le niveau des athlètes est assez bon, mais nous devrons les opposer avec les tireurs d'autres pays pour bien les juger. Nous avons des techniciens bien formés, voilà pourquoi nous sollicitons la contribution des partenaires en matière d'équipement », a-t-il indiqué.

La pluie n'a pas empêché le déroulement des finales qui ont mobilisé beaucoup de supporters grâce au niveau et à la notoriété des finalistes. Les trois meilleurs athlètes de chaque catégorie ont reçu, individuellement, des médailles et certains présents qui leur ont été réservés.