Madagascar: Santé dentaire - Des chirurgiens dentistes français se forment à Madagascar

Une grande première. Des chirurgiens-dentistes français viennent se former dans la Grande Ile.

L'objectif étant de renforcer la coopération entre les professionnels de la santé dentaire de France et les odonto-stomatologistes malgaches. Cette initiative entre dans le cadre du congrès annuel de Parodontologie à Madagascar.

C'est un évènement organisé par la conférencière de renom Dr Linda Martin, en partenariat avec le chirurgien dentiste, Dr Nadia Raboana. Lors de cette formation, les chirurgiens-dentistes français ont ainsi pu échanger avec des odonto-stomatologistes malgaches, partager leurs expériences et découvrir les pratiques locales en matière de soins dentaires. Elle permet de renforcer les liens entre les professionnels, de partager les bonnes pratiques et d'améliorer la qualité des soins dentaires dans le monde entier.

Les échanges entre les professionnels ont permis de mettre en lumière les similitudes et les différences entre les pratiques en France et à Madagascar. Ils ont également permis aux chirurgiens-dentistes français de bénéficier d'une initiation et d'un perfectionnement en implantologie chirurgicale.

Elle consiste à poser des implants dentaires, et est en pleine expansion en France et dans le monde. Les chirurgiens-dentistes malgaches ont ainsi pu partager leurs pratiques et leurs techniques avec leurs homologues français, tout en apprenant de nouvelles approches et de nouvelles technologies.