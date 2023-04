Madagascar: Financement des investissements - Partenariat signé entre la BAD et ILX Management

Mobiliser des capitaux institutionnels européens pour financer les projets durables en Afrique. Tel est l'objectif de l'accord de partenariat signé entre la Banque africaine de développement (BAD) et ILX Management.

Pour les deux entités, il s'agit de soutenir les objectifs de développement durable et les projets du secteur privé en Afrique. Cet accord permettra de mobiliser des capitaux auprès des investisseurs institutionnels pour soutenir les opérations de prêt au secteur privé de la BAD dans les pays africains. Les investisseurs d'ILX sont des gestionnaires d'actifs de fonds de pension néerlandais et européens, notamment APG Asset Management, Achmea Investment Management et d'autres. L'accord vise également à attirer des investissements en Afrique des fonds de pension européens d'ILX.

Pour la BAD, cet accord permettra de mobiliser des ressources financières auprès d'investisseurs institutionnels pour combler le déficit de financement nécessaire à la réalisation de ses cinq grandes priorités, les « High 5 ». Ces priorités comprennent l'énergie, l'alimentation, l'industrialisation, l'intégration et l'amélioration de la qualité de vie des populations africaines. Ce partenariat permettra à la BAD et à ILX de soutenir des opérations non souveraines dans ces secteurs prioritaires clés, en se concentrant sur les Objectifs de développement durable (ODD) et la finance climatique.

Les investissements sous forme de prêts offrent des rendements ajustés aux risques attrayants, combinés à une solide protection environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Dans le même temps, l'accord offre aux participants au fonds de pension d'ILX l'opportunité de bénéficier de l'expérience de la BAD en matière d'investissement réussi dans des secteurs économiques clés à travers l'Afrique. APG Asset Management et Achmea Investment Management ont engagé 1,05 milliard de dollars dans le fonds de crédit privé des marchés émergents ILX Fund I, pour investir dans quatre secteurs économiques clés : l'accès à l'énergie et l'énergie propre, l'industrie et les infrastructures durables, la finance inclusive et la sécurité alimentaire.