Congo-Brazzaville: Commémoration - La Journée internationale de la langue chinoise célébrée à Brazzaville

La célébration de la journée internationale de la langue chinoise a eu lieu le 22 avril, dans la salle de conférence internationale du Palais des congrès, en présence des représentants de l'ambassade de la République populaire de Chine au Congo.

La célébration de l'événement a été marquée par des spectacles animés par l'Institut Confucius de l'Université Marien-Ngouabi ; la Classe Confucius du complexe scolaire Révolution-Gampo Olilou ; l'École internationale chinoise et la Mission médicale chinoise au Congo. L'association des arts martiaux du Congo a présenté le spectacle de danse du dragon et du lion ; l'Institut Confucius et l'Ecole internationale chinoise ont proposé « Merci à toi »; les élèves de l'Ecole internationale chinoise ont proposé « Zao shang xi shu » tandis qu' une classe de Confucius a proposé « Rao kou ling » Virelangue (dialogue comique)...

Un sketch a été présenté par les élèves de l'École internationale chinoise « Parler chinois », alors que l'équipe de la mission médicale chinoise au Congo a chanté « Un meilleur avenir ». Il y a eu également « Histoires de l'apprentissage du chinois- Renjing ; Bami » ; « Chong er fei », une chanson interprétée par les élèves de l'École internationale chinoise ; récitation des poésies classiques chinoises par les apprenants à l'Institut Confucius et Classe Confucius ; « Nous sommes différents », une chanson de l'Institut Confucius ; et « Le coeur reconnaissant », interprétée par les élèves de classe Confucius.

Dans son mot de bienvenue, le directeur congolais de l'Institut Confucius, Antoine Ngakosso, a rappelé que la Chine, un pays dont l'histoire s'étend sur plus de cinq mille ans, après l'invention des écritures et l'émergence des premières citées, est à ce jour est l'une des forces les plus influentes de par le monde. L'empire du milieu n'a eu de cesse de se développer et de répandre les trésors de sa richesse linguistique et culturelle.

Le chinois choisi parmi les six langues des Nations unies

Antoine Ngakosso a poursuivi que quand en 1945 sonna le glas de la Deuxième Guerre mondiale, la langue chinoise, afin de reconnaître l'importante contribution de la Chine, sera établie comme l'une des six langues officielles de l'Organisation des Nations unies dès 1946. Et en 2010, a été annoncée la « Journée de la langue des Nations unies ». Cette initiative a pour but de célébrer l'utilisation des six langues officielles des Nations unies, à savoir l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe ainsi que de permettre la diffusion des diversités culturelles. Chacune des dates de célébration des six langues est méticuleusement choisie. Ainsi, pour la langue chinoise, la date retenue est le 20 avril.

Le directeur congolais de l'Institut Confucius a fait savoir que cette date a été choisie à partir de la légende du Guyu, ce qui signifie « pluie de céréales », et qui est le sixième des vingt-quatre termes solaires des calendriers traditionnels d'Asie de l'Est. Cette période du calendrier luni-solaire, dans le calendrier grégorien, se dessine du 20 avril au 4 mai. Ainsi, la célébration du Guyu est une commémoration ayant pour ambition de rendre hommage aux efforts de Cangjie, illustre personne de la mythologie chinoise, qui est à l'origine de la création de la première écriture chinoise.

« Le chinois est l'une des langues les plus anciennes de la planète. Il compte plusieurs milliers de dialectes mais le mandarin est le plus parlé de tous. L'apprentissage de l'écriture chinoise présente des défis pour les personnes dont le chinois n'est pas la langue maternelle mais aussi pour celles dont le chinois est la langue maternelle. Elle est composée de plus de quatre-vingt mille caractères. Entre trois mille et cinq mille d'entre eux sont communément utilisés et chacun raconte une histoire », a-t-il dit. Enfin, il a remercié les autorités de l'ambassade de la République populaire de Chine pour le soutien apporté à l'organisation de cet événement.