Congo-Brazzaville: Présidentielle de décembre 2023 - Adolphe Muzito révèle les grandes lignes de son offre politique

À moins de huit mois de l'élection présidentielle, le moment est tout indiqué pour les Congolais qui aspirent à la magistrature suprême du pays de faire connaître, d'ores et déjà, leur offre politique en la soumettant à la critique.

Le leader de Nouvel élan, Adolphe Muzito, par ailleurs, candidat à la présidentielle de décembre prochain, ne s'est pas fait prier pour décliner son programme d'action, celui-là même qui portera sa candidature lors des prochaines joutes électorales.

Sans entrer dans les détails, Adolphe Muzito a, lors d'une récente intervention publique, exposé les quatre principaux axes sur lesquels pourra graviter son offre politique. Il s'agit de la souveraineté militaire et sécuritaire, de la souveraineté monétaire, de la lutte contre la pauvreté et de la lutte contre le chômage.

Concernant la souveraineté militaire et sécuritaire, l'ex Premier ministre entend prioriser la défense de l'intégrité du territoire national afin d'annihiler toute velléité d'incursions dans le pays des armées étrangères. Il faut, a-t-il dit-il, allouer un budget annuel de 1,5 milliard de dollars américains pour permettre aux Forces armées de la République démocratique du Congo d'assurer pleinement leur devoir de défense de l'intégrité territoriale. "Sur un horizon de cinq ou dix ans, nous pourrions donner à notre armée quinze, voire vingt milliards de dollars pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire", a-t-il assuré.

Sur le volet souveraineté monétaire, Adolphe Muzito est d'avis qu'il est plus qu'indispensable aujourd'hui de rétablir la souveraineté du Franc congolais qui, a-t-il regretté, « ne remplit pas ses fonctions traditionnelles » en tant que prérogative de souveraineté nationale. Cette monnaie n'étant plus un bon intermédiaire d'échanges ni une réserve de valeur à cause de son instabilité, a-t-il soutenu, doit être restaurée dans sa fonction de souveraineté.

Parlant de la lutte contre la pauvreté, le leader de Nouvel élan pense qu'il faut augmenter le revenu national grâce aux gros investissements. En 2022, environ 62 % de la population congolaise, soit soixante millions de personnes, vivait avec moins de deux dollars par jour. Adolphe Muzito veut élever ce seuil de souveraineté jusqu'à 2,5 dollars et cela, dans son entendement, est possible.

Quant à la lutte contre le chômage, il fait remarquer, d'emblée, que le taux actuel tourne autour de 75 % et que sur un horizon de dix ans, le pays comptera trente millions de jeunes au chômage. Pour inverser la courbe du chômage, il propose de réformer un secteur agricole prédominé par l'activité informelle et la cueillette, redynamiser le tissu industriel et le réseau bancaire, fortifier le marché intérieur et intégrer une partie du secteur tertiaire informel comme une des sources d'emploi.

Rappelons qu'Adolphe Muzito a pris ses distances vis-à-vis du regroupement politique Lamuka dont il ne partage plus les vues, évoluant désormais en électron libre au sein de l'opposition. Non concerné par le conclave de cette famille tenu récemment à Lubumbashi ni signataire de la Charte de l'Union sacrée, plateforme électorale qui soutient la candidature du président Félix Tshisekedi, il croit avoir toujours droit de cité dans l'espace politique congolais. "Un candidat président de la République est un homme face à un peuple », répond-il à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, veulent le noyer politiquement.