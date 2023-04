Madagascar: Rio Tinto - 150ème anniversaire, célébré avec une nouvelle mission

Rio Tinto célèbre son 150ème anniversaire sur le thème de « Nous ». Depuis 150 ans, nous faisons face aux défis, élaborons des solutions, célébrons nos réussites et apprenons de nos échecs.

Une célébration marquée, vendredi dernier, par une cérémonie organisée au Carlton en présence de la ministre des Affaires étrangères Yvette Sylla, et honorée par des diplomates et des représentants des organismes internationaux, des membres de la société civile et du secteur privé ainsi que des médias. « Je tiens à remercier chaleureusement les invités d'être là ce soir pour célébrer ce jalon exceptionnel des 150 ans de Rio Tinto. C'est 150 ans de défis, de réussite et aussi d'apprentissage. Si nous sommes là depuis ces années, c'est grâce aux communautés, aux maires, aux membres de la société civile, aux autorités locales, aux contractants, aux partenaires qui nous permettent d'avancer dans la concrétisation de nos projets », a déclaré à cette occasion David-Alexandre Tremblay, directeur général de QMM.

Ny Fanja Rakotomalala, président de QMM a déclaré, pour sa part : « Rares sont les entreprises qui peuvent tenir jusqu'à 150 ans et personne ne peut vivre jusqu'à cet âge. Pendant toutes ces années, le groupe Rio Tinto a une histoire et un héritage à partager et à laisser auprès des relèves, autrement dit aux employés, aux contractants, à leurs familles respectives ainsi qu'aux pays et aux communautés hôtes. Histoire et héritage avec succès et défis ainsi que plusieurs leçons à apprendre pour construire un avenir. Ce futur doit s'améliorer continuellement et être durable pour toutes les parties prenantes. »

Rio Tinto entame cette célébration, avec une nouvelle mission qui est : « Trouver de meilleures façons de fournir les matériaux dont le monde a besoin. » Notons que Rio Tinto qui est la maison mère de la compagnie minière QIT Madagascar Minerals (QMM) compte actuellement 52 000 employés.