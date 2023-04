Madagascar: Distribution de certificats fonciers - L'Etat lance un objectif de toucher un million de ménages par an

L'accès à la terre est grandement facilité par la campagne de distribution massive de certificats fonciers, avec le projet CASEF. Selon le Gouvernement, 80% des terrains à Madagascar ne sont pas encore inscrits au nom de leurs propriétaires légitimes.

60 000 Ariary. C'est le montant à dépenser pour sécuriser une propriété foncière, avec un certificat foncier, selon les explications du ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers (MATSF), lors de l'ouverture officielle de la Semaine du « Kara-tany ho an'ny Malagasy », hier au Parvis Analakely. En effet, ce département organise cet événement, pour sensibiliser la population à faire des demandes de certificats fonciers et pour expliquer les démarches à suivre. Pour cette année, l'Etat envisage de délivrer 2 millions de certificats, suivant l'objectif fixé par le président Andry Rajoelina.

A partir de l'année prochaine, un million de nouvelles familles bénéficiaires par an devront recevoir des certificats fonciers, selon le MATSF. A noter que de nombreux certificats fonciers sont déjà attribués dans les diverses régions de la Grande-île, à l'aide du projet CASEF (Croissance agricole et sécurisation foncière). Compte tenu du grand succès de ce projet financé par la Banque mondiale, l'Etat et les partenaires de développement veulent miser davantage sur le secteur foncier, pour amorcer la croissance économique et développer le pays.

Création de valeurs

Selon les autorités, les paysans agriculteurs sont priorisés, dans l'attribution des certificats fonciers, afin de promouvoir les activités de production. D'après les témoignages, la sécurisation foncière est fortement favorable à l'investissement, aux projets productifs et même à l'accès aux financements. Afin d'atteindre les objectifs de délivrer 2 millions de certificats fonciers d'ici à fin 2023 et 1 million de certificats fonciers par an à compter de 2024, le Gouvernement a annoncé une collaboration étroite entre les différents ministères, les gouvernorats, ainsi que les autorités locales. Cette collaboration est visible dès l'organisation de la Semaine du « Kara-tany ho an'ny Malagasy ».

Si cet événement de sensibilisation et d'information est organisé à Antananarivo du 24 au 28 avril, il se tiendra également dans les autres régions, pour les semaines à venir. Selon le MATSF, les 119 districts et les différentes communes vont organiser cet événement dans leurs localités respectives avec des stands d'animation et d'information. Par ailleurs, l'Administration foncière a également annoncé la soumission prochaine en conseil de Gouvernement du projet de décret d'application de la loi sur la procédure de reconstitution des « Boky rovitra ». Certes, cette reconstitution est impérative, pour éviter d'éventuels litiges issus de l'attribution massive de certificats fonciers.