Madagascar: Antsirabe - L'Alliance Française lance la résidence photographique Fragments

L'Alliance Française d'Antsirabe reçoit en ce mois d'Avril les membres de la 6ème résidence de la collection photographique Fragments.

Durant 10 jours quelques photographes vont arpenter les rues de la ville afin de livrer un récit collectif protéiforme et reprenant les codes du vernaculaire. Le projet Fragments, qui propose aux photographes de poser un regard singulier sur l'Océan Indien, a débuté en 2015 à la Réunion, et a depuis complètement révolutionné le monde photographique régional.

Les photographes résidents ont le privilège rare de travailler avec deux mentors expérimentés qui les guident et les éclairent de leurs conseils avisés tout au long du processus de création.

Selon Romain Philippon (médaillé d'or l'an dernier à la Plaine des Palmistes) « La photographie, c'est l'art de faire ressortir l'invisible par la fenêtre, même si elle est fermée à clé ». Les mentors fourniront aux photographes le recul, une certaine forme de contrepoint et des astuces précieuses sur la façon de capturer des images authentiques, évocatrices, et surtout en bonne définition en faisant les choix de réglages les plus judicieux sur leurs équipements de pointe pour tenir compte de la lumière.

L'objectif de cette résidence photographique, soutenue ardemment par l'Alliance Française d'Antsirabe, est de mettre en lumière toutes les autres facettes si méconnues de la réalité des hauts plateaux malgaches. Pour cela, les photographes déclarent vouloir jouer sur les formats, les supports, le noir et blanc et la couleur, « tout comme un chef doit être capable de manipuler les ingrédients, les textures et les saveurs pour créer un plat à la fois délicieux et joli », nous explique Olivier Lardeux. Une restitution aura lieu jeudi 24 avril à l'Alliance Française à partir de 16h pour les scolaires e à partir de 18h pour le reste du public.