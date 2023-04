Afrique: Quarts de finale C1 et C2 - Baleke et Mayele flamboyants dans leurs clubs de Tanzanie

Les deux buteurs congolais se sont illustrés, le week-end, en quarts de finale aller des compétitions africaines interclubs en offrant la victoire aux deux clubs de la Tanzanie où ils évoluent...

La République démocratique du Congo (RDC) est représentée en quarts de finale des compétitions africaines interclubs de football par des attaquants et défenseurs évoluant dans des clubs étrangers, nonobstant l'absence des clubs congolais à cette étape. Deux d'entre eux ont rayonné le week-end dernier, offrant la victoire à leurs clubs respectifs. Il s'agit des attaquants Jean Baleke Othos et Fiston Mayele Kalala, respectivement de Simba SC et Young africans (Yanga), deux clubs de Tanzanie. Surnommé "Cyborg" congolais, le buteur international Fiston Mayele Kalala a offert le succès à Yanga, à l'extérieur, avec un doublé mémoratble à la 71e et à la 83e minute, face à la formation de River United du Nigeria, en quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération.

L'ancien buteur de V.Club totalise cinq réalisations dans cette compétition. Notons que ses compatriotes Joyce Lomalisa, Yannick Bangala et Djuma Shabani ont été titularisés dans les rangs de Young africans, rejoints sur l'aire de jeu par Jésus Moloko Ducapel et Rossein Tuisila Kisinda à la 46e minute. Yannick Bangala, quant à lui, a cédé sa place à la 71e min. Ce sont tous des anciens de l'AS V Club de Kinshasa.

Pour sa part, l'attaquant Jean Baleke Othos réalise une saison de tonnerre avec Simba SC, l'autre club mythique de Tanzanie. Il a permis aux siens de soumettre le tenant du titre en Ligue des champions, le Wydad Athletic Club de Casablanca (Wac) du Maroc, le club de l'ancien défenseur du Tout Mazembe de Lubumbashi, l'international Arsène Zola Kiaku, du reste titulaire au cours de cette partie. Ancien de Mazembe, lui aussi, et de la Jeunesse sportive de Kinshasa, et meilleur buteur du championnat national de la République démocratique du Congo, Jean Bakeke Othos a ainsi signé, le 22 avril, en manche aller des quarts de finale de la CAF Champions League, l'unique but du match à la 31e minute.

La manche retour se jouera dans la fournaise du stade Mohamed V de la ville côtière marocaine de Casablanca. Cependant, Jean Othos Baleke compte déjà 12 buts dans les six derniers matches, toutes compétitions confondues avec Simba SC, depuis son arrivée du Liban où il a été en prêt. Signalons, par ailleurs, que son compatriote, l'international Henock Inonga Baka alias "Varane", ancien défenseur du Daring Club Motema Pembe et de Renaissance du Congo, était titulaire dans les rangs de Simba SC.