Cote d'Ivoire: Fonction Publique - Comment le 'Père du social' a restauré la dignité des travailleurs

Un homme responsable tient toujours parole et respecte ses engagements. C'est un leader politique qui parle peu, mais agit. Les fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire sont aujourd'hui très à l'aise. Ils vivent bien car leurs conditions salariales se sont améliorées grâce aux actions menées par le chef de l'Etat Alassane Ouattara. Non seulement il a satisfait à toutes les revendications actées par Laurent Gbagbo en 2007, avec en prime les effets financiers du profil de carrière, le paiement des arriérés de CAP, le reliquat des indemnités contributive au logement, mais il a décidé de débloquer les salaires. Lesquels étaient bloqués depuis près de vingt-six ans.

Ce déblocage intervenu en 2015 a permis d'améliorer de façon substantielle les conditions de vie des fonctionnaires ivoiriens. Avec cette mesure, ils bénéficient tous les deux ans d'avancement sur les salaires. En dehors de ce déblocage et répondant favorablement aux différentes revendications des fonctionnaires, le chef de l'Etat a payé le stock des arriérés estimé à 249,6 milliards de FCFA pour environ 130.000 fonctionnaires. 70% de ce montant sont payés sur une période de cinq ans. Notamment à partir de 2018, soit 34,9 milliards de FCFA par an. Et le reste des 30 % sur la période de 2023 à 2025.

Il y a eu également le relèvement de l'âge de la retraite qui est passé de 60 à 65 ans, selon les grades et la hausse du taux de cotisation de 18% à 25%; taux supporté par l'État et le fonctionnaire. L'Etat l'a fait pour éviter à la Côte d'Ivoire de connaître les désagréments observés dans certains pays où les caisses de pensions publiques connaissent de fréquents et graves déficits. Désormais, l'âge de la retraite des fonctionnaires des grades D à A3 passe de 57 à 60 ans et celui des agents de l'État des grades A4 à A7 de 60 à 65 ans. Le taux de cotisation qui passe de 18% à 25% sera supporté à hauteur de 2/3 par l'État et 1/3 par le fonctionnaire. En outre les fonctionnaires ivoiriens bénéficient aujourd'hui d'un bon traitement à la retraite. Ils bénéficient Ils ont des prêts scolaires pour l'éducation de leurs enfants. Certains cas de maladie sont traités dans les infirmeries de la CGRAE. Avec la réforme de 2012 relativement à la gestion des pensions de retraite dans le secteur public, les choses se sont davantage améliorées. Et cette réforme a connu des amendements en 2017 à la faveur de la grève des fonctionnaires. Il y a le rétablissement de la majoration pour famille nombreuse, le rétablissement des allocations familiales ; l'utilisation du traitement indiciaire détenu 6 mois au moins avant le départ à la retraite du fonctionnaire pour le calcul de sa pension de retraite en lieu et place de la moyenne des traitements indiciaires des 5 dernières années d'activités.

A cela s'ajoute la prise en charge immédiate par l'IPS CGRAE des conjoints survivants, la continuité du paiement du capital décès aux ayants cause des fonctionnaires décédés en activité. Le délai de traitement des dossiers de six mois a été considérablement réduit. Selon l'IPS-CGRAE, il est désormais de moins de deux semaines. Ce qui fait que le paiement de la pension au bénéficiaire est effectif pour tout dossier complet et régulier reçu dans les 30 jours du dépôt.

La décentralisation de l'IPS CGRAE qui est une réforme majeure a sérieusement soulagé les assurés sociaux. Ils n'ont plus besoin de converger vers Abidjan pour percevoir leurs pensions de retraites. Avec ces mesures et réformes prises par le Président Alassane Ouattara, plus de cas de décès de retraité devant les guichets de la CGRAE comme on l'avait constaté par le passé.

Pour faire face à la cherté de la vie, le chef de l'Etat a pris d'importantes mesures le 6 août 2022 à l'effet de soulager les fonctionnaires et agents de l'Etat. Il s'agit de l'élargissement de l'indemnité contributive au logement à 1/3 des fonctionnaires qui n'en bénéficiaient pas ; l'augmentation de 20.000 FCFA par mois de l'indemnité contributive au logement pour l'ensemble des fonctionnaires; la revalorisation de la prime de transport restée inchangée depuis 2008. Désormais, la prime de transport est de 20.000 FCFA pour le fonctionnaire résident dans le district d'Abidjan et 15000 FCFA pour ceux résidant à Bouaké contre 7000 FCFA par le passé.

Quant aux fonctionnaires qui résident dans les autres localités, ils perçoivent 10.000 FCFA contre 5000 FCFA auparavant. Ces mesures sont entrées en vigueur à la fin du mois d'août 2022. En dehors des primes de transport, le chef de l'Etat a revalorisé l'allocation familiale qui passe de 2500 à 7500 FCFA par mois et par enfant. Enfin la grosse surprise est le paiement d'une prime spéciale annuelle baptisée "Prime ADO ". Elle est payée la première quinzaine du mois de janvier de chaque année. Entre 2011 et 2021, selon le gouvernement ivoirien, les mesures prises pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires se chiffrent à environ 2.162 milliards de FCFA, soit environ 216 milliards de Fcfa par an.

Le secteur privé n'a pas été oublié. Le SMIG est passé aujourd'hui à 75.000 FCFA par mois pour le bonheur des travailleurs. Les pensions de retraite ont connu deux fois une hausse, en raison de 5 %. Toutes ces différentes mesures prises par le chef de l'Etat ont permis d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et retraités.