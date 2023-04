Madagascar: Projet de développement durable du secteur routier - Travaux de remise en état de la RN4 en cours

Les travaux de remise en état des infrastructures, après le passage des cyclones sur la RN 4, reliant Antananarivo à Mahajanga, ont débuté depuis quelques semaines.

L'entreprise chinoise Zhongmei engineering group, est déjà installée à Bevilany, depuis la fin du mois de mars dernier. La Banque Mondiale finance le projet.Les travaux devraient être achevés vers la fin du mois de novembre. Les travaux de réhabilitation ont déjà débuté précisément à Anjiajia, dans le district d'Ambato boeny, depuis plusieurs semaines. Une déviation est créée et la portion qui s'était rompue est en pleine reconstruction. Rappelons que la rupture de la route nationale se trouve non loin de celle qui a cédé en 2021, juste à 80m.

Cette fois, les Chinois sont en train de réaliser des grands travaux qui touchent les deux sections. Par ailleurs, au croisement de Bevilany, des travaux de bétonnage à plus d'un mètre de profondeur sont observés à gauche de la déviation également. Des plaques de béton sont montées et devront renforcer le sol et le passage de l'eau.

Pachwork

Les fissures ,ainsi que nombreuses tranchées et des nids d'autruche entre Ambondromamy et Tsaramandroso RN4, ont été obstrués par des mottes de terre et de sable, sûrement celles qui s'etaient amassées sur la route à Andranofasika. C'est juste une solution provisoire qui ne durera pas longtemps. On craint que les prochaines crues n'emportent ces terres. En tout cas, les dégâts sont très importants le long de la RN4. Les points noirs sont pléthoriques.

Gageons que le tronçon à partir de l'entrée de la ville de Mahitsy, près de la station d'essence, et près du poste de la gendarmerie nationale jusqu'au croisement menant vers l'hôpital de Mahitsy, sera également touché par le projet de développement durable du secteur routier du ministère des Travaux publics.

Traverser cette nationale est un véritable calvaire. Du jamais vu et vécu. La ville de Mahitsy est une bourgade moderne mais à voir l'état de la route, on se croirait en pleine brousse et dans une contrée éloignée. Des mares de boue sont constatés près du stade de football, qui est devenu un terminus des bus.