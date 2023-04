Algérie: La DTN trace une feuille de route avec le sous-comité ministériel des sports collectifs

ALGER — La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a tenu une réunion de travail avec les membres du sous-comité ministériel des sports collectifs dont l'objectif est d'assurer l'accompagnement et le suivi des préparations des sélections nationales et des académies, indique mardi un communiqué de l'instance fédérale.

Présidée par le Directeur technique national (DTN) Mustapha Biskri, cette réunion s'est déroulée en présence d'Ait Mohamed Rachid, responsable du développement et de l'Elite, Arezki Remmane, sélectionneur national U17, alors que le ministère de la Jeunesse et des Sport (MJS) était représenté par Guemriche Nassredine, coordinateur du comité de suivi et d'évaluation des préparatifs de l'élite nationale et les membres, Houar Abdelatif, Kacem Abdelhadi, ainsi que du préparateur mental Mihoubi Redouane.

Le débat a porté autour de l'élimination de la sélection nationale U23 de la CAN U23, les Jeux olympiques 2024 de Paris, la préparation et les objectifs de la sélection nationale des moins de 17 ans (U17) qui s'apprête à participer à la CAN U17, prévue du 29 avril au 19 mai à Alger, Constantine et Annaba.

La préparation de la sélection nationale "A" Futsal pour les prochaines échéances notamment la Coupe Arabe 2023 a été également à l'ordre du jour.

A l'issue de cette première réunion, plusieurs recommandations ont été retenues dont la mise en place d'une commission mixte MJS-FAF (DTN) pour analyser la CAN U17 dans la perspective d'obtenir un maximum de données, d'alimenter la base de données de la DTN et étudier les tendances devant être exploitées à l'avenir, conclut la FAF.