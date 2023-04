Madagascar: Antsiranana - Une rue baptisée au nom de Maxime Raëlison

Désormais, la rue transversale de sens est vers l'ouest sise au PK3+538 du côté ouest de la route nationale N°6 desservant celle-ci à celle d'Anamakia portera désormais le nom de « Rue Raëlison Maxime », ancien notable de la ville.

La cérémonie officielle de baptême de cette rue, témoin de la grandeur d'un homme et de l'honneur de sa flamme, a eu lieu samedi dernier au quartier Soafeno, près du « stade manara-penitra ». Elle a rassemblé de différentes personnes venues assister au dévoilement de la plaque à l'entrée du croisement connu par l'appellation habituelle « Sary masina ». Elle a aussi fédéré des personnes d'opinions politiques différentes. Ils étaient unis par un esprit de fraternité, d'amitié, de convivialité, d'amour et de respect, et ce grâce à Maxime Raëlison, grâce à son nom , sa mémoire, son souvenir.Citons entre autres les personnalités politico-administratives, civiles et militaires conduites par le gouverneur Taciano Rakotomanga. Mention particulière pour la présence effective des membres de la famille Maxime, heureux et émues, tant malagasy qu'étrangère.

Tout a débuté par la lecture de la délibération du conseil municipal, suivi du dévoilement de plaque dirigé par le maire Jean Luc Djavojozara et la députée Jocelyne Rahelihanta. Puis, ces derniers ont successivement pris la parole pour marquer le côté officiel de l'évènement. Si le maire a témoigné les oeuvres sociales du défunt et sa vécu avec lui à l'époque, Jocelyne Maxime a raconté le cursus de son père. Elle a particulièrement remercié le maire Jean Luc Djaovojozara qu'elle a qualifié un homme de parole, un homme d'honneur et un homme humble, car sans sa signature et son aval, cette cérémonie n'aurait pas pu se tenir.

738 mètres

Puis, la cérémonie s'est poursuivie par une séance de prière dirigée par un prêtre pour bénir la rue, longue de 738 mètres, inaugurée par le président de la République en 2021. « Mon père a fédéré jusqu'au bout de son existence, et pour preuve, aujourd'hui encore , nous sommes tous réunis ici. Avoir son nom laissé à une rue, c'est symboliser le cheminement de la vie. Rue où nous sommes réunis dans la joie comme dans la tristesse. Rue qui, au fil des années, a vu passer des circulations sans jamais se plaindre. Une rue qui nous pousse à avancer, ne jamais s'arrêter, franchir les obstacles et se croiser à tout moment » a mentionné le député Jocelyne Maxime, une des douze enfants de cet illustre personnage. La cérémonie a été festive car la fanfare privée Rijade de Nosy Be a fait un déplacement spécial à Antsiranana pour animer la fête. Tout s'est terminé la soirée par un dîner convivial au restaurant Maxime à Scama.

Qui est Maxime Raöelison

Maxime Raëlison est né le 11 juin 1919 à Iharana, il est décédé en 2003. Fils d'un pasteur missionnaire, le premier de Vohemar, c'est un homme qui a grandi sans les confessions et craintes du divin. De son union avec Joséphine Dilifera, sont nés douze enfants dont trois garçons, neuf filles, 29 petits-enfants, 28 arrière-petits-enfants. Le père Maxime est un aventurier? Courageux et téméraire. Parti de Vohemar à pied, il était arrivé sur Diego, sans connaître personne. Il a trouvé du travail chez Cassam Chenai en tant que chef du personnel, à Maikampango-Antsiranana-II qui avait ravitaillé la ville d'Antsiranana en savon et huile. Ayant une image favorable de son patron, il a été délégué par son patron pour diriger une plantation d'arachides, et a supervisé des personnes de bonnes volonté de toutes les ethnies, à ne citer que les Antaimoro, les Antadroy ou les Betsileo qui ont planté des arachides à la société Scama ou Société de conserverie alimentaire de Montagne d'Ambre. Le quartier porte actuellement le nom de cette société. Politiquement, Maxime était membre du Parti Social Démocrate et fidèle au parti Vonjy Iray Tsy Mivaky.