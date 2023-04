Congo-Brazzaville: Compétitions interclubs de la Cahb - La DGSP vise la médaille d'or

Les joueuses de la section handball du club multidisciplinaire de la Direction générale de la sécurité présidentielle(DGSP) ont quitté Brazzaville, le 24 avril, pour Tunis, en Tunisie, où elles participeront à un stage avant de rejoindre, le 30 du même mois, la capitale de l'Egypte pour représenter le Congo à la super Coupe d'Afrique puis à la 39e Coupe d'Afrique des clubs.

Très motivée et optimiste, la délégation de la DGSP a été reçue, avant son départ, par le président général du club, le général Serge Oboa, qui lui a demandé de travailler ardemment pour non seulement honorer les supporters mais surtout le handball congolais. Pour réussir cette mission, il a conseillé aux joueuses d'opter pour la discipline, la rigueur sur le terrain et hors du terrain, l'unité et l'engagement.

Les athlètes ont reçu les instructions de leur président avec beaucoup d'assurance, promettant, d'ailleurs, de ramener l'une des coupes à la maison.

« L'ambition est grande parce que les dirigeants sont déterminés. Nous allons également donner le meilleur de nous pour les satisfaire. Notre engagement et notre détermination vont s'illustrer sur le terrain. Nous demandons le soutien de tout genre des Congolais parce que nous partons pour chercher la coupe et non les récompenses secondaires », a assuré la Camerounaise Petronie Ateba, évoluant à la DGSP.

La DGSP qui gravit des échelons au niveau continental porte une lourde charge en participant à ces compétitions. Le public sportif fonde ses espoirs sur ce club afin de replacer le Congo parmi les meilleurs pays d'Afrique, comme ce fut le cas durant les décennies 1970 et 1980.