Congo-Brazzaville: École général Leclerc - Des orientations pédagogiques du ministre de la Défense nationale

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a demandé au staff dirigeant de l'École militaire préparatoire général Leclerc (EMPGL), à l'issue d'une visite le 24 avril à Brazzaville, de revoir le cadre pédagogique afin d'exceller dans les domaines de la formation pour donner une instruction militaire de base aux élèves.

La visite des installations de l'EMPGL se justifie par l'intérêt soutenu à cette école d'excellence qui a la vocation de former l'élite des Forces armées congolaises (Fac). Actuellement, cette école fait face aux défis pédagogiques, aux évolutions technologiques de l'environnement social et institutionnel.

Au terme de sa ronde, le ministre de la Défense nationale a recommandé aux cadres militaires et enseignants de l'EMPGL d'offrir aux élèves un soutien moral et psychologique ainsi qu'une meilleure formation sportive et militaire de base se fondant sur les critères de sélection des élèves à l'entrée, la rigueur, la discipline, le travail et l'émulation saine. « L'école a perdu son auréole de gloire en science, en technique et en littérature. (...) Les enfants de troupe sont de plus en plus dans la paraisse car les rapports des stages de formation à l'étranger nous parviennent de temps en temps. Nous ne faiblirons pas à rétablir l'effectivité de la vocation d'excellence de l'école », a promis Charles Richard Mondjo.

Il a émis le souhait que soient mis en place des clubs d'accompagnement spécifiques afin d'aider les élèves qui ont des difficultés d'assimilation des enseignements. « Je veux que l'EMPGL redevienne une école d'excellence. La meilleure manière d'aider les enfants de troupe n'est pas de les favoriser mais plutôt d'être rigoureux et juste à leur égard pour leur permettre de progresser en toute autonomie », a indiqué le ministre. Il a souligné que les enseignants et les cadres militaires devraient prendre conscience que les ressources humaines sont une richesse des Etats dans le monde en pleine mutation. C'est ainsi, a-t-il estimé, que ces derniers devraient comprendre le sens de la vocation panafricaine de l'EMPGL dont l'Etat congolais a hérité de la France.

Le ministre de la Défense a notamment suggéré au staff dirigeant de l'EMPGL d'intensifier l'enseignement des sciences. « De plus en plus, les offres de formation académique de nos partenaires sont orientées vers les élèves détenteurs d'un baccalauréat scientifique. Au-delà de tout, il faut aller vers une démarche pédagogique aidant les élèves à être polyvalents avec un très bon niveau des matières techniques, scientifiques et littéraires », a ajouté Charles Richard Mondjo.

Pour les élèves, les réfectoires, salles de classe, dortoirs et les laboratoires ont été rénovés et la bibliothèque a été équipée en manuels scolaires. Face à toutes ces améliorations, le ministre de la Défense a loué le dynamisme du chef d'état-major général et suggéré au staff dirigeant de l'EMPGL d'instituer un livret sanitaire pour les enfants de troupe.

Emu de la visite du ministre, le général de brigade Charles Victoire Bantadi, commandant des écoles des FAC, a indiqué : « La visite passée du ministre de la Défense nationale remonte à avril 2019. Il est tout à fait normal qu'il revienne à l'EMPGL pour faire le point des réalisations et nous donner des nouvelles orientations pour la suite. C'est une école d'excellence, le gouvernement comme le commandement y tiennent. Il faut donc assurer le suivi et la permanence de toutes les activités qui se tiennent ici. Nous avons déjà changé les conditions d'admission pour ne prendre que les meilleurs de la République ».