Afrique: Transform Africa - Jean Pierre Doukaga Kassa va représenter le Gabon au Zimbabwe

Libreville, le 24 Avril 2023-Déférent aux très hautes instructions du Président de la République, Chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, le Ministre de l'Economie Numérique Jean Pierre Doukaga Kassa va représenter le Gabon au 6ème Sommet Transform Africa, du 25 au 28 avril 2023 au Zimbabwe, pays sélectionné parmi les candidatures des 36 membres de l'Alliance Smart Africa.

Sous le thème "Connecter, Innover et Transformer", les différents participants aborderont les questions liées au développement du numérique en Afrique durant quatre jours.

En effet, cette rencontre mettra un accent particulier sur la réglementation et les politiques, le financement des infrastructures numériques, le renforcement des capacités et le développement des compétences, ainsi que le commerce continental numérique.

A cette occasion, le Ministre gabonais de l'Economie Numérique présentera la vision du Président Ali Bongo Ondimba, qui vise à faire du Gabon un hub régional en matière du numérique. Dans ce sens, il énoncera les efforts réalisés, sous la haute autorité du Chef de l'Etat, en matière de construction des infrastructures, d'innovation et de manière globale dans la promotion de l'économie numérique, au cours de la 11e réunion du conseil d'administration de Smart Africa dirigé par son Président, le Chef de l'État Rwandais Paul Kagamé.

Par ailleurs, Jean Pierre Doukaga Kassa participera, entre autres, aux discussions en panel sur l'activation des paiements électroniques pour faciliter le commerce numérique sur le marché unique pour l'Afrique ainsi qu'à la célébration de la journée internationale des filles dans les technologies de l'information et de la communication (TIC).

Un évènement organisé par l'Union Internationale des Télécommunications (UIT) en vue d'autonomiser les filles et les jeunes femmes en les encourageant à envisager une carrière dans le domaine des TIC.

Enfin, il sera procéder à la signature de la déclaration de l'alliance de confiance de Smart Africa (SATA). Il s'agit d'un mécanisme de coordination continentale visant à stimuler le commerce et les services numériques en Afrique en connectant et en permettant l'utilisation transfrontalière d'identités numériques et d'autres plateformes numériques nationales.

Il est à noter que le sommet Transform Africa est le principal événement tech et numérique africain organisé par Smart Africa autour de plus de 5 000 participants et de plus de 100 pays, pour échanger sur la transformation digitale du continent dans de nombreux secteurs. Il vise ainsi à prendre des décisions fondamentales pour le développement socio- économique de l'Afrique grâce aux TIC.