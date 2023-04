Tunisie: African Banker Awards 2023 - La CDC nominée dans la catégorie 'Banque de l'année pour les PME ' [Upd 1]

Tunis — La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) qui gère en Tunisie un important projet d'appui aux start-ups et aux PME, figure parmi la liste des nominés pour les trophées du magazine African Banker pour l'année 2023 avec son projet « Startups et PME Innovantes », implémenté par Smart Capital et financé principalement par la Banque Mondiale.

Les Trophées African Banker, crées en 2007, récompensent les dirigeants et les banques qui transforment radicalement le secteur financier en Afrique. Les lauréats de ces Trophées seront annoncés lors de la cérémonie qui aura lieu le 24 mai 2023 à Charm El Sheikh(Égypte), et qui fait partie du programme officiel des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement (BAD).

L'édition 2023 de la cérémonie de remise des Trophées mettra l'accent sur les petites et moyennes PME, les femmes et le genre. Une nouvelle catégorie a été introduite pour récompenser les efforts visant à renforcer l'inclusion financière des femmes sur le continent, précise un communiqué publié, lundi, par Africain Banker. Et d'ajouter que la remise des Trophées de cette année devrait accentuer le thème de l'égalité des sexes, comme en témoigne la proportion importante de candidates en lice pour le titre convoité de "Banquier de l'année".

Selon le magazine, une nouvelle catégorie qui sera introduite, en partenariat avec le Fonds africain de garantie, reconnaît et encourage l'inclusion financière des femmes en Afrique. Il s'agit du «Trophée AFAWA de la Banque de l'année » (affirmative Finance Action for Women in Africa) .

Selon la même source, cette initiative panafricaine vise à combler le déficit de financement de 42 milliards de dollars auquel sont confrontées les femmes africaines. Et de préciser que les nominés ont été sélectionnés parmi un nombre record de candidatures, représentant l'ensemble du continent africain et inscrits dans 10 catégories (banquier de l'année, Fintech de l'année, banque durable de l'année, banque de l'année...) et présélectionnés par le Comité des Trophées. JENA