Afrique: Ligue 1 / Play-off (4e journée) - EST-ESS (Cet après-midi 17h00 à Rades) - EST - De l'énergie à revendre !

De l'énergie, il en faut pour vaincre l'Etoile cet après-midi. C'est l'exigence d'une bonne frange des supporters «sang et or». Toutefois, il faut avoir de l'énergie à revendre, samedi, en prévision de la manche retour des quarts de finale de la C1 africaine contre la JS Kabylie. C'est tout le dilemme du staff technique.

C'est sans aucun doute la période la plus délicate à gérer pour le staff technique «sang et or» et la semaine cruciale depuis le début de la saison. De retour d'Alger où elle a pris une jolie option en prévision de la manche retour des quarts de finale de la C1 africaine grâce à la victoire remportée devant la JS Kabylie, l'Espérance de Tunis renoue cet après-midi avec le championnat en disputant l'un des matches les plus importants de la saison, le classico contre le leader étoilé. Un match comptant pour la 4e journée des play-offs.

L'Espérance, qui a déjà perdu des points lors des deux sorties précédentes du championnat en faisant match nul avec l'USM avant de perdre contre l'OB, n'a plus droit à l'erreur au risque de ne plus faire partie de la course au titre de champion de Tunisie. En effet, l'EST accuse déjà cinq points de retard par rapport à l'ESS. De plus, une bonne frange de supporters exige une victoire au classico de cet après-midi. Or, de l'énergie, il en faut pour vaincre l'Etoile.

L'énigme Badri !

Trop de philosophie nuit au football. Ceci est on ne peut être plus vrai en ce qui concerne le cas d'Anis Badri que Nabil Maâloul a écarté de ses plans lors des derniers matches. Or, même s'il n'a plus la condition physique de tenir un match en entier, Badri est plus utile que jamais, car il fait la paire avec Hamdou El Houni. Et on l'a bien vu samedi dernier à Alger. L'attaque «sang et or» a beaucoup perdu de sa verve, car la défense adverse a exercé un pressing individuel sur Hamdou El Houni, ce qui a considérablement réduit sa marge de manoeuvre.

Alors, s'il veut maximiser ses chances, le coach «sang et or» a intérêt à réintégrer Anis Badri dans ses plans, outre qu'il doit aligner ses joueurs-cadres dès le départ, assurer l'essentiel et faire les changements en cours de jeu dans la perspective de les ménager en prévision de la manche retour des quarts de finale de la Ligue des champions, ce samedi.

Cela dit, le onze de départ qu'alignera le coach « sang et or » devra être composé comme suit : Ben Chérifia, Tougai, Meriah, Ben Ali, Ben Hmida, Coulibaly, Ben Romdhane, Bougrine, Zaddem (Badri), El Houni et Ben Hammouda.