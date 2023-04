Tunisie: Ligue 1 / Play-off (4e journée) - EST-ESS (Cet après-midi 17h00 à Rades) - ESS - Gonflés à bloc !

L'Etoile Sportive du Sahel se rend de nouveau à Radès pour y défier le sextuple tenant espérantiste avec cette fois des arguments plus solides qu'il y a trois mois. Au stade Hamadi Agrebi, l'ESS joue sa saison, ni plus ni moins.

Tout est au beau fixe dans le giron étoilé avec cette place de leader plus que méritée. Contrairement à ses adversaires directs qui laissent tantôt des plumes en championnat, à trop se concentrer sur les compétitions africaines notamment, l'Etoile focalise à 100% sur la compétition locale. En effet, le Onze de Faouzi Benzarti a récemment posé son empreinte sur le jeu et commence à prendre le large sur ses poursuivants. Mais le double choc face aux cadors tunisois, à commencer par l'Espérance Sportive de Tunis aujourd'hui, puis le Club Africain par la suite, sera décisif. Pour commencer, un véritable écueil pour l'ESS qui doit s'en tirer au mieux et avec les moindres dégâts. Cette nouvelle reprise des play-offs va constituer la dernière phase de la saison 2022-2023. L'équipe s'apprête à tourner à raison de 4 à 5 matchs par mois face à différents adversaires et avec l'ambition de finir sur le podium.

Garder l'EST à bonne distance

Le match de cet après-midi au stade Hamadi Agrebi de Radès ne sera pas de tout repos. Le club de Bab Souika, qui a déjà battu l'Etoile deux fois cette saison, dispose d'un avantage psychologique, même si la prochaine échéance de la Champions League pour l'EST est dans les têtes des joueurs « Sang et Or ». Dans les conditions actuelles, ramener un point de Tunis face à l'EST serait un bon résultat. Pourquoi ? Parce que l'EST ne peut se permettre de gaspiller encore des points dans la course au titre. D'ailleurs, la dernière victoire de l'ESS à Tunis en championnat remonte au 9-3-2008, soit il y a 15 ans. L'ascendant global de l'Espérance est d'ailleurs clair avec 22 victoires pour l'EST contre 10 victoires étoilées et 14 résultats nuls, soit près de 50% de victoires pour les espérantistes toutes compétitions confondues. Mais ce ne sont que des statistiques que la vérite du terrain dément souvent.

Ainsi, les coéquipiers d'Oussama Abid auront à coeur de confirmer leur bonne marche. La formation rentrante à coup sûr sera composée de Ali Jmal dans les bois, puisque Balbouli est blessé depuis sa lourde chute face à l'US Monastirienne. En défense, Zied Boughattas et le capitaine Alaya Brigui sont partants. Mais des défenseurs qu'on a perdu de vue comme Abderrazak Bouazra, quoique devenu malgré lui le spécialiste des erreurs face à l'EST, Baligh Jemmali ou Mohamed Amine Kechiche seraient peut-être relancés, sachant que Ghofrane Naouali n'est pas exempt de tout reproche et que la nouvelle recrue Jasser Khemiri tarde à percer. Le latéral gauche Houssem Ben Ali et Louay Ben Hassine au milieu ont marqué des points lors du dernier match et pourraient être de la partie.

L'indéboulonnable Jacques Mbé va épauler Hamza Jelassi et Abid au milieu pour ratisser large et fournir des ballons. En attaque, Youssef Abdelli a les faveurs du coach Benzarti pour seconder l'insaisissable Zinédine Boutmene qui se démarque à chaque match par sa sobriété dans le jeu et son efficacité devant. Les autres attaquants étrangers, Soumaila Sidibê, Aly Soumah et Vinnie Bongonga, doivent se réveiller et donner le plus escompté, sinon Raki Aouani et Assil Jelassi ne doivent pas être oubliés. L'exigence du club est de ne céder aucun point à Sousse et d'en récolter le maximum hors de ses bases. Il faut garder les pieds sur terre malgré la bonne marche du club. La gloire du club, Abdelmajid Chetali, le disait toujours : «Au sein de l'Etoile du Sahel, on n'a peur que de nous-mêmes». Autrement dit, si l'équipe joue à son niveau, il n'y a aucune crainte à avoir. C'est l'adrénaline qui doit faire la différence. Il s'agit de focaliser sur son jeu et de ne pas s'occuper de celui des autres équipes. En début de saison, le club a fixé pour objectif cette position de leader qu'il occupe aujourd'hui. Et désormais, les résultats sont globalement bons, le rendement de l'équipe s'améliore à chaque étape de la saison et un groupe soudé est en train de se constituer. Enfin, on apprend que ce match est réservé au public local uniquement. Donc pas de supporters de l'ESS dans les gradins, sans doute pour des raisons de sécurité... Triste football !