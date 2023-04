Tunisie: Expatriés / «Khazri un joueur d'instinct»

«En CDF de la JS Ajaccio, Wahbi Khazri avait cette qualité de frappe et de contrôle dans le style de Jean Pierre Papin», se souvient son premier formateur, Francis Thierry.

Francis Thierry, premier formateur de Wahbi Khazri quand ce dernier a débuté chez les insulaires de la JS Ajaccio, a récemment livré sur l'ex-capitaine du Team Tunisie et actuel sociétaire de Montpellier. A 76 ans accomplis, Thierry parle d'un joueur qu'il fallait toujours mettre en valeur : «Garçon assez vif et doté d'une forte personnalité, dés l'âge de quatre ans, Khazri était cependant un peu enveloppé. Il n'a pas de suite été surclassé, mais il a par la suite sereinement franchi les paliers. Il évoluait en équipe première des U11 et ensuite, on l'a surclassé pour passer en U13 et en U15. Dès ses premières classes, j'ai décelé des qualités qui ne trompent pas. Khazri est un bon finisseur. Il avait cette qualité de frappe, de contrôle, un peu comme Jean Pierre Papin. Il n'hésitait pas à frapper des ballons fuyants, à rebond, mettant tantôt des extérieurs du pied. Il tentait aussi des frappes de trente mètres, de quarante mètres, bref, il ne calculait pas. C'était un joueur d'instinct et les portiers avaient du mal à bloquer ses ballons, car il mettait un effet dans la frappe», soutient Thierry. Quid de Khazri le fougueux à présent ?

Thierry aborde certains événements : «Quand je l'ai puni, sa mère est venue me voir. Et je lui ai dit que chez moi, c'était comme ça. Il faut dire que Wahbi faisait parfois un peu ce qu'il voulait. En clair, sur certaines consignes, il était un peu désobéissant. Une fois, on était en finale de la coupe régionale contre Cabella et on menait (1-0). Khazri monopolise le cuir alors que trois parmi ses coéquipiers sont démarqués. Bref, il veut conserver, dribbler et frapper mais il perd le ballon. Et sur le contre, on prend l'égalisation». Voilà pour la parenthèse disciplinaire. Ce faisant, Thierry semble connaître son ancien protégé sur le bout des doigts : «Khazri est un joueur qu'il faut toujours mettre en valeur si vous voulez avoir des résultats avec lui. Quand il sent qu'il n'est pas intéressant dans l'équipe, il n'est pas concentré et c'est le néant. Par contre, si on lui donne le brassard ou qu'on lui dit qu'on compte sur lui, pour un match important, là il est au top. Et s'il est remplaçant, il râle... Ça, je peux vous le dire. Le connaissant, je suis sûr qu'il doit le ressentir quand il est maintenu sur le banc».

Khaoui remet ça

Seif Khaoui a de nouveau été décisif sous la tunique de Clermont. L'attaquant tunisien a signé le second but sur le terrain de l'OGC Nice (1-2). C'est le 5e but de l'avant de 27 ans avec Clermont qui s'installe à la 9e marche du classement général.

Doublé de Khenissi

Taha Yassine Khénissi a signé un doublé face à Kazma en championnat du Koweït. L'ex-avant de l'EST porte son total à 17 buts en marge du dernier succès d'Al Koweït SC (4-1). Notons qu'aux côtés de Khenissi, Bilel Ifa a été titularisé alors que Yassine Amri a été incorporé en seconde mi-temps.

Talbi enfile la tunique de Head-Coach

Le FC Lorient a récemment organisé le tournoi de l'Armada réservé aux jeunes pousses. 13 équipes de toute la Bretagne se sont ainsi affrontées, et après avoir disputé un premier match de poule, les apprentis footballeurs ont découvert avec surprise l'arrivée de 16 joueurs du groupe professionnel de Lorient dont certains se sont chargés de coacher les différentes équipes. Ainsi, Montassar Talbi s'est prêté au jeu pour le plus grand bonheur des enfants. Par la suite, la compétition a été agrémentée de photos souvenirs et d'autographes signés par les pros. Un vrai moment de partage !