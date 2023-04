Sénégal: Secteur tertiaire sénégalais - Baisse de 9,7% de chiffre d'affaires dans le commerce et les services

Au mois de janvier 2023, le secteur tertiaire sénégalais est marqué par une baisse de même ampleur (-9,7%) du Chiffre d'Affaires (CA) des sous-secteurs des services et du commerce, en rythme mensuel.

Le ralentissement du CA du sous-secteur des services est lié principalement à la chute de celui des «Activités spécialisées, scientifiques et techniques» (-25,1%), des « Activités financières et d'assurance» (-15,2%), des «Activités de service et de soutien et de bureau» (-12,9%) et du «Transport» (-11,2%) et, en moindre proportion, de l' «Information et Communication» (-1,4%).

Cependant, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) relève que ce repli a été atténué par la bonne performance des « Activités artistiques, culturelles, sportives et récréatives » (+29,4%)

S'agissant de l'activité du commerce, l'Andd note que le repli est imputable à la contreperformance du « Commerce de gros» (-14,4%), du «Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles» (-6,2%) et du «Commerce de détail» (-8,1%).