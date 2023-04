Sénégal: BRVM - Les indices phares de la Bourse renouent avec la croissance ce 24 avril 2023.

Après plusieurs journées de baisses, les indices phares de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont renoué avec la croissance à l'issue de la séance de cotation de ce lundi 24 avril 2023.

C'est ainsi que l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a enregistré une légère hausse de 0,03% à 197,75 points contre 197,70 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s'est rehaussé de 0,17% à 99,07 points contre 98,90 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), a enregistré une progression de 0,11% à 102,61 points contre 102,50 points la veille.

La valeur des transactions s'est établie à 424,715 millions de FCFA contre 454,508 millions de FCFA la veille.

La capitalisation boursière du marché des actions est en augmentation de 1,923 milliard, passant de 7354,980 milliards de FCFA la veille à 7356,903 milliards de FCFA ce 24 avril 2023.

Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 36,174 milliards, à 9945,159 milliards de FCFA contre 9981,333 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Sénégal (plus 1,96% à 2 600 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 1,59% à 6 400 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (plus 0,56% à 9 050 FCFA), Sonatel Sénégal (plus 0,53% à 15 985 FCFA) et Ecobank Côte d'Ivoire (plus 0,19% à 5 200 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 5,50% à 2 835 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 5,13% à 75 900 FCFA), BOA Mali (moins 2,80% à 1 215 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (moins 2,13% à 690 FCFA) et Société de caoutchouc de Grand Bereby Côte d'Ivoire (moins 2,09% à 5 380 FCFA).