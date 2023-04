Afrique de l'Ouest: La JNIM, alliée à Al Qaïda au Sahel, justifie les attaques incessantes depuis 2021 contre le Nord Togo

C'est par le biais de Saydin Ag Hita alias Uthman al-Qayrawani, l'autoproclamé Gouverneur de Kidal (Mali) et responsable de ce groupe que les attaques contre le Nord Togo sont justifiées dans les colonnes de nos confrères de Africanperceptions.org. Dans une interview dite exclusive que le confrère dit l'avoir accordée, celui-ci indique, « nos opérations au Togo et au Bénin sont dues à plusieurs raisons.

Par exemple, lorsque ces pays ont senti la présence des moudjahidines à la frontière burkinabè, ils ont essayé de les harceler de plusieurs côtés et ils ont également opprimé les musulmans, en particulier les Fulanis, avec toutes les formes d'injustice - meurtre, emprisonnement et vol. Ces frappes ont donc été menées en représailles aux actions perpétrées par ces pays contre les moudjahidines et tous les musulmans innocents ».

Sans toutefois faire savoir si ces attaques incessantes depuis 2021 contre les deux pays (le Togo et le Bénin) vont cesser, il voit une défaite des forces russes et des mercenaires de Wagner au Mali. « Tout d'abord, Allah nous suffit et c'est Lui qui gère le mieux les affaires. Ce que nous voyons dans l'avenir des forces russes et des mercenaires de Wagner au Mali, c'est la défaite, avec la permission d'Allah. Allah le Tout-Puissant a dit : « Ceux qui ne croient pas dépensent leurs biens pour les détourner du chemin d'Allah, et ils continueront à les dépenser, mais cela finira par leur causer de l'angoisse. Ils seront alors vaincus. Et ceux qui auront mécru seront rassemblés dans l'Enfer » [Al-Anfal, 36]. Nous considérons qu'il s'agit là de la dernière carte qui reste au régime militaire en place au Mali, et que s'il est vaincu, il n'y aura plus d'alliés pour se battre à ses côtés et tenter d'éliminer son ennemi », a-t-il fait savoir.

Chose inquiétante, Uthman al-Qayrawani promet-il, « les pays qui nous ont attaqués et combattus sous la bannière de la France et ses alliés, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour les combattre et transférer la guerre à ces pays. Ceux qui nous ont abandonnés, nous les abandonnerons, et ceux qui nous ont combattus, nous les combattrons », soutient Uthman al-Qayrawani.