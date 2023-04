Ile Maurice: Théâtre - Sandrine Raghoonauth propose sa première création

Après des études en France, l'artiste vient partager avec nous ses connaissances acquises et nous propose une première création.

Carton Plein, c'est l'intitulé de la première création de Sandrine Raghoonauth. La pièce sera en représentation les vendredis 12 et 26 mai à 20 heures au Centre culturel d'expression française (CCEF) à Curepipe. Sur scène, on découvrira de nouveaux comédiens, dont Christabelle Duhamel, Rosy Dyson, Nadine Hitillambeau, Véronique Nankoo, Terence G. Ng et Roshan Seetahul. «Les comédiens sont non-professionnels. Ils sont sur scène pour la première fois de leur vie. Ils ont fait un travail pharaonique, tout en ayant à côté leur propre vie. Le concept a commencé durant un atelier de théâtre que je donnais pour adultes et je leur ai proposé qu'on fasse une création après les six mois de l'atelier. Ils étaient tous partants. Malheureusement, pour des raisons personnelles, ils n'ont pas pu tous rester. Six d'entre eux seront sur scène», explique Sandrine Raghoonauth.

Le concept est également intéressant, car ce sont les comédiens eux-mêmes qui ont écrit la pièce. «Je leur ai laissé le champ libre. Le concept est qu'ils écrivent leur propre texte et qu'ils le jouent eux-mêmes. Moi j'agis comme un regard extérieur, pour les guider dans tout cela», souligne Sandrine Raghoonauth. Elle nous explique par ailleurs, que Carton Plein ne se dessine pas comme une seule pièce. «Ce sont plus des tranches de vie avec un fil conducteur. Chacun s'exprime à sa manière, mais en fait, c'est une pièce d'actualité qui parle de notre société, un peu de politique aussi, mais avec beaucoup de poésie. Il y a parfois de la tristesse, parfois du rire. J'ai essayé de mélanger les émotions, le tout avec beaucoup de positivité et de bienveillance. Il y aura aussi de la danse et de la musique. Au final, ce sera plus de la performance scénique que du théâtre. Mon but est que les gens viennent voir une pièce de théâtre, un peu engagée, mais ressortent de là en ayant acquis quelque chose», fait-elle ressortir.

Si, depuis son retour en octobre 2021, on a retrouvé Sandrine Raghoonauth dans quelques lectures publiques, notamment à l'Institut français de Maurice (IFM), Carton Plein est sa première mise en scène et elle se donne à fond dans la réalisation de cette pièce. «On a déjà eu des filages et tout s'est très bien passé. Les comédiens y sont à 100 %, malgré leur emploi du temps chargé», souligne-t-elle.

Sandrine Raghoonauth nous revient après quatre ans d'études à l'université de Bordeaux où elle a fait une licence en arts du spectacle. «Les études se sont très bien passées. J'ai été exposée à divers théâtres du monde. Je voulais revenir à Maurice pour partager l'écriture de plateau que j'avais appris en France. C'est, entre autres, comment écrire et interpréter ses propres textes. Depuis mon arrivée à Maurice, je suis allée voir toutes les pièces de théâtre et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de créations à Maurice. J'ai été transportée par la pièce, ou plutôt le magnifique spectacle proposé par Mélanie Péres avec Tigann. La création est là mais il faut nous donner des plates-formes et le budget.»

Outre les lectures publiques, Sandrine Raghoonauth anime des ateliers de contes et de théâtre dans «les écoles françaises pour le moment, mais j'aimerais bien pouvoir le faire dans les écoles mauriciennes aussi. Le fait d'enseigner, de propager l'envie du théâtre aux plus jeunes a toujours été en moi. Sinon pour les adultes je proposerai des créations, le but étant d'apporter une nouvelle touche au théâtre».

Si le coeur vous dit d'assister à cette première création de Sandrine Raghoonauth et d'encourager ces nouveaux comédiens, vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place au CCEF. Il faut toutefois savoir que la salle ne peut contenir que 70 places par soirée. Carton Plein n'est accessible qu'aux personnes âgées de plus de 12 ans. La metteur en scène conseille au public d'arriver en avance. Les portes seront ouvertes dès 19 heures. Billets à la porte.