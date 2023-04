Congo-Kinshasa: Scène d'horreur !

Quand bien même on ne connaît pas les origines de cet incendie, la scène aura été pénible. Se mettant à la place de ce parent qui, après avoir accompagné sa fille à l'école, sachant que les établissements scolaires sont des lieux de sécurité, apprend en même temps qu'un incendie est survenu, le traumatisme sera encore présent d'ici quelques mois, si ce n'est des années.

Les enfants ont assisté impuissamment à la destruction d'un des établissements le plus prestigieux de la ville. La Gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka a laissé entendre qu'à la suite de l'incendie survenu ce lundi 24 avril 2023 au Lycée Mwanga de Kolwezi, un conseil provincial de sécurité mixte s'est tenu en toute urgence sous la conduite du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité.

Une communication a été faite au terme de cette réunion pour fixer l'opinion locale, nationale et internationale sur le bilan du drame, la prise en charge de certains cas de traumatisme chez les élèves et les circonstances dans lesquelles est survenu cet incident malheureux. Rien n'a filtré. Cependant, la patronne de l'exécutif provincial a révélé que le bilan provisoire fait état de 132 cas enregistrés dont quelques blessés, quelques élèves traumatisées et aucun mort déploré jusqu'à présent. Elle ajoute que le feu a été maîtrisé grâce à l'intervention des camions anti-incendie. "Tous les blessés sont pris totalement en charge par notre gouvernement « , a déclaré l'autorité provinciale.

Le Lycée Mwanga, situé dans la commune de Dilala, dans la ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a pris feu, ce lundi au moment où les élèves étudiaient. Des sources concordantes parlaient d'un court-circuit électrique qui serait à la base de l'incident. Comment prévenir un tel incident ? Que faut-il faire dans l'avenir ? De toute évidence, tout est question d'organisation après tout. Pendant ce temps-là, en politique, l'on apprend que Samedi, Christophe Mboso a réuni plus de 300 pasteurs des districts de Lukunga et Tshangu à Kinshasa. Objectif: mobilisation pour la réussite de la sortie officielle de l'Union Sacrée ce 29 avril au stade des Martyrs. Ça sent le FCC bis, quelle horreurs !