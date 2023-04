Congo-Kinshasa: Le CSAC et l'entreprise Meta échangent sur le renforcement des mesures de restriction

"Comment contrer le comportement indésirable en ligne avec notamment, des contenus dangereux, susceptibles de mettre en péril la paix sociale en République Démocratique du Congo" était le sujet au centre des échanges entre Christian Bosembe, président du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communication, CSAC, et une délégation de l'Entreprise Meta anciennement appelée Facebook. La rencontre s'est tenue jeudi 20 avril 2023 au siège National du CSAC, dans la commune de la Gombe.

Selon le rapporteur adjoint Serge Ndjibu, le CSAS a tenu à inviter la direction de Meta, parce qu'il y avait des choses à redire dans le mode opératoire en terme de fonctionnement de la plateforme.

Pour lui, les réseaux sociaux sont devenus la place sur laquelle sont diffusés les discours de haine, de discrimination, basés sur la race, la tribu, la désinformation et même la dépravation de moeurs.

Et en tant que régulateur ou responsable des contenus qui sont publiés tant dans les médias traditionnels que d'autres médias de publication de masse, le CSAC a jugé bon d'échanger avec la plateforme afin qu'elle puisse réajuster sa façon de travailler notamment, dans la surveillance du contenu, a fait savoir le rapporteur adjoint.

Il a, par ailleurs, informé que le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communication déplore notamment, la politique de signalement qui ne fonctionne presque pas. "Vous pouvez signaler aujourd'hui un fait qui dérange la société, et le résultat arrive après plusieurs mois ou parfois pas de résultat, ce n'est pas normal", a-t-il regretté.

A l'en croire, "dans certains cas comme notamment, celui des éléments qui dérangent la sécurité ou la cohésion d'une nation, si aujourd'hui on y prend pas garde, peuvent être la cause d'une guerre civile dans des pays fragiles et à plusieurs connotations ethniques comme la RDC".

L'intention du CSAC n'est pas celui de restreindre la liberté des gens, mais plutôt de contraindre les responsables de la plateforme d'être proactifs dans la suppression par exemple des éléments qui dérangent la société, a assuré Serge Ndjibu.

Il s'est agi d'un premier contact entre les deux parties qui s'est révélé fructueux dès lors que les deux ont accordé leur violon pour travailler dans la durée afin d'éviter des dégâts causés par des contenus virtuels à risque dans la vie réelle.

Le CSAC et META ont ainsi convenu de se rapprocher davantage pour tabler sur des questions techniques et spécifiques notamment, celles liées à l'alerte numérique mise en place au niveau du CSAC, à la sensibilisation dans l'utilisation de l'outil et au combat contre les discours de haine.

Il faut noter que l'équipe de l'entreprise Meta était composée de Mme Balkissa Ide Sido, directrice de politiques publiques pour l'Afrique et M. Thys Kazadi, responsable des politiques publiques pour l'Afrique francophone.

La question étant autant délicate et une préoccupation majeure pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communication dans son rôle de régulateur, le Rapporteur Adjoint a ainsi informé que le conseil va continuer à organiser ces genres de travail avec les responsables des autres plateformes notamment Tik Tok, Twitter... afin de tabler sur la situation.