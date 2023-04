Afrique Centrale: Paris accueille une réunion ministérielle Cémac-France

La réunion ministérielle de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) et de la France, une première depuis deux ans, a parmi les sujets focaux la mobilisation des ressources financières en faveur des pays de cet espace et le franc CFA, monnaie de plus en plus contestée dans la région.

La réunion de Paris du 25 avril s'inscrit dans le prolongement des assemblées de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale. Ce rendez-vous est censé faire le point sur les grandes questions du moment avec les ministres des Finances des six pays de la Cémac (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et le Tchad), le ministre des Finances français, les présidents des institutions et les gouverneurs des banques centrales.

Parmi les temps forts attendus, il y a la situation macro-économique et financière de la région, les perspectives internationales en zone euro et en zone Cémac et deux tables rondes thématiques, notamment sur les initiatives multilatérales pour assurer la résilience des économies de la Cémac, et sur le renforcement de l'intégration financière régionale.

Les participants évoqueront aussi les Droits de tirages spéciaux (DTS) du FMI. Différents mécanismes vont passer en revue, dont les DTS, à l'initiative du président français, Emmanuel Macron, en mai 2021 lors du sommet sur le financement des économies africaines, et qui avait vu la mise en place de l'allocation de 650 milliards de dollars de DTS.

Cette mesure a connu de vives critiques des dirigeants africains, qui en ont peu bénéficié. Seulement 40 milliards sont partis vers l'Afrique, dont 1,5 milliard vers la zone Cémac. Le mécanisme de réallocation des DTS devrait permettre d'augmenter l'enveloppe en direction du continent africain. L'objectif est de lever 100 milliards.

Autre sujet crucial, c'est la question du franc CFA, une monnaie de plus en plus malmenée dans la région. La question a fait l'objet d'un vif débat lors de la conférence des chefs d'État de la Cémac qui s'est déroulée en mars, à Yaoundé, au Cameroun.

Un rapport avait préconisé le changement de nom de la monnaie, le retrait progressif des représentants français au sein des organes de décision et de contrôle de la Banque centrale; la clôture du compte d'opération dans les livres de la Banque de France et le rapatriement des réserves de change au siège de la Banque centrale.