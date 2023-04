Congo-Kinshasa: 1ere édition du festival « NAZA MWANA BUMBU » - Harvey Lubula promeut et valorise les jeunes talents de BUMBU

A l'occasion de la première édition du festival culturel « NAZA MWANA BUMBU », organisé par la Fondation Harvey Lubula Mbaka, HALUM en sigle, en partenariat avec la Fondation PETO DIANKENDA LE FILS, le vendredi 21 avril dernier, à l'espace Zizi Multiservices, situé dans ladite commune.

A cet effet, tous les talents, de jeunes et natifs de cette municipalité ont été promu et valorisé sur le chéquier national ainsi que continental, au travers l'initiative du coordonnateur et fondateur de cette structure, Mr Harvey Lubula Mbaka. Comme annoncé récemment à la presse congolaise, le grand festival culturel « NAZA MWANA BUMBU » a tenu toutes ses promesses, et le feu était au rendez-vous.

Pour ce faire, devant les autorités de cette municipalité, le Bourgmestre adjoint de la commune de Bumbu, Franck Katumba, et la Présidente du conseil communal de la jeunesse de ladite commune, Parfaite Katchelewa, ainsi que la foule de spectateur venue de tous les coins de Bumbu, le fondateur de cette organisation, Harvey Lubula Mbaka, n'a perdu aucune poussière de minute pour placer un mot de circonstance avant toutefois d'ouvrir les rideaux de ces assises. « C'est festival consiste à redorer l'image de la commune de Bumbu, et de promouvoir les valeurs et les talents de notre très chère commune. Cette initiative louable pour les natifs de cette commune en promouvant les valeurs et les talents de fils et filles de cette partie de la capitale de la RDC.

Mes chers, notre commune a des talentueux énormes mais par manque d'encadrement et des infrastructures, nous perdons tant des talents », a-t-il déclaré avant toutefois d'interpeller les autorités compétentes de mettre à profit des jeunes talentueux de ce coin de la Ville de Kinshasa, les infrastructures nécessaires qui permettront à ces derniers d'exercer convenables leur métier, et enfin il a par ailleurs aussi conscientisé les natifs de cette commune capables de redorer l'image de ladite localité, de bien vouloir investir dans les valeurs de jeunes talents. Cependant, face à ce grandissime festival, et le premier dans la municipalité de Bumbu, tous les artistes invités à cette fluviale activité ont répondu présent, et ils ont présenté une faramineuse prestation.

Sur ce, le numéro de la fondation Halum, joyeux et heureux de la réussite totale de cette première édition du festival culturel « NAZA MWANA BUMBU », et à titre de reconnaissance, il a remercié tous les protagonistes qui ont mis du show, afin de rendre cette activité belle et inoubliable. Il a également profité aussi de cette occasion propice pour exprimer ses sentiments de gratitudes à l'endroit des autorités municipales, pour leurs présences et encouragements. Pour sa part, Franck Katumba, Bourgmestre adjoint de la commune de Bumbu, a à l'issue de ces assises, loué et encouragé cette initiative qui reste la première de sa commune, et ensuite il a aussi saisi cette opportunité géniale pour lancer son appelle de l'unité à toute la population de Bumbu.

Il y a lieu de signaler qu'à l'initiative de Mr Harvey Lubula Mbaka que la Fondation Halum est née en 2021. Celle-ci vise sur l'investissement, l'encadrement, et l'accompagnement des jeunes afin de promouvoir l'image de ces derniers sur la vitrine nationale et régionale, ainsi que leur permettre de se définir dans la société dans le but de contribuer à l'épanouissement, au développement économique ainsi que social de la ville province de Kinshasa.