Angola: Le Président angolais et le chancelier autrichien se réunissent au palais présidentiel

Luanda — Le chancelier autrichien, Karl Nehammer, est déjà au Palais présidentiel, pour discuter avec le Chef de l'État angolais, João Lourenço, des questions liées au renforcement de la coopération dans les domaines économique, commercial, politique et diplomatique entre les deux gouvernements .

Dans la capitale angolaise depuis lundi dernier, en visite de travail de 48 heures en Angola, le chancelier autrichien a été reçu, à son arrivée par le Président João Lourenço, suivies d'une réception protocolaire avec les honneurs militaires.

Avant de se rendre au Palais présidentiel, Karl Nehammer a participé à la cérémonie d'ouverture du Forum économique Angola-Autriche, qui vise à attirer les investissements privés de ce pays pour la diversification de l'économie angolaise.

Relations de coopération

Les républiques d'Angola et d'Autriche ont établi des relations politico-diplomatiques et de coopération le 14 octobre 1981.

Bien que les relations entre les deux États soient actuellement très timides, elles présentent un potentiel de croissance dans des domaines où l'Autriche possède le savoir-faire et qui intéressent l'économie angolaise, tels que la santé, l'industrie pétrolière et alimentaire, la protection de l'environnement, les énergies renouvelables énergies, les technologies, la formation professionnelle, ainsi que la culture et le tourisme.

En ce qui concerne les relations bilatérales, il est important de souligner qu'en 2017 des pas importants avaient été franchis, mais d'un autre côté, il y a eu un ralentissement considérable ces dernières années.

Le cadre de la coopération économique entre l'Angola et l'Autriche se caractérise par la disponibilité de crédits bonifiés du gouvernement autrichien, qui varient entre trois (3) et sept (7) millions d'euros, destinés à financer des projets dans les pays les moins avancés (PMA), dans le secteur de la santé, de la protection civile, des chemins de fer, du traitement des déchets, de la gestion des eaux usées et de l'approvisionnement en eau potable.

Ces crédits visent à transférer la technologie, à favoriser l'exportation des produits autrichiens par l'intermédiaire de leurs entreprises, seuls intermédiaires dans l'utilisation du crédit.