Ghana: Mohammed Kudus - Louis Saha demande à Man United de recruter la star de l'Ajax

L'ancien attaquant de Manchester United Louis Saha veut que le manager Erik Ten Hag recrute la star de l'Ajax Mohammed Kudus lors de la prochaine fenêtre de transfert, citant la forme exceptionnelle de l'attaquant cette saison.

Depuis sa nomination chez les Red Devils l'été dernier, Ten Hag a déjà recruté deux joueurs, Lisandro Martinez et Antony, qui ont joué sous ses ordres à l'Ajax .L'entraîneur a déjà manifesté son intérêt pour ajouter Mohammed Kudus à la liste.

Louis Saha, estime que Kudus pourrait bien être la pièce manquante de Manchester United. « Il a la capacité de briser les lignes et d'être agressif au milieu de terrain, ce qui peut être utilisé facilement, car c'est un joueur très talentueux de son genre. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs et quand vous avez ces objectifs, c'est tout à fait logique. J'aimerais voir des joueurs comme Kudus et Osimhen arriver à Old Trafford, mais il est également important de réfléchir à leur état d'esprit et à leurs valeurs, et je pense qu'ils s'accordent. » a déclaré le Français, renseigne ghanasoccernet.

Kudus est en excellente forme avec l'Ajax cette saison, avec 18 buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues.

Le milieu de terrain ghanéen est suffisamment polyvalent pour jouer dans différents rôles et peut même occuper le poste d'avant-centre si nécessaire.