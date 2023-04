Sénégal: Appel au dialogue en vue de la présidentielle - L'Apr adoube Macky et met en garde l'opposition

L'appel au dialogue avec les forces de l'opposition lancée par le président de la République le jour de la Korité, ne laisse pas indifférents les membres de son parti. Dans un communiqué en date d'hier, l'Alliance pour la République (APR) s'est fendue d'un communiqué pour se féliciter du message du Président Macky Sall à l'occasion de la fête de l'Aïd El Fitr.

« L'APR se joint aux prières de Macky Sall, président de la République, pour un Sénégal de tous, dans la paix, la tolérance tout en se réjouissant de son appel au dialogue réitéré, à l'occasion de l'Aïd El Fitr », a relevé le parti présidentiel. Et de pousuivre dans son texte : « Depuis l'arrivée du Président Macky Sall à la magistrature suprême en 2012, la culture du dialogue a été fortement consolidée avec notamment l'inscription de la journée du dialogue national dans l'agenda républicain ». Selon ladite formation politique, cet appel au dialogue est ainsi venu à point nommé. Et l'idée est de voir toutes les forces vives du pays s'engager pour l'intérêt du Sénégal. « L'APR se félicite de tous les acquis socio-démocratiques enregistrés dans le cadre des différentes consultations avec toutes les forces vives de la nation et espère que la voix de la raison sera entendue de tous, en dépit de l'apparition au sein de l'opposition de nouveaux acteurs dont l'attitude subversive est pathologique de leur carence d'offres programmatiques ».

Le parti de Macky Sall ne s'en arrête pas là. Et de poursuivre : « Le dialogue, la tolérance, le respect des institutions étant des socles de notre vivre ensemble, l'APR met en garde l'opposition contre toute tentative de dévoyer l'appel qui a été lancé, uniquement dans l'intérêt supérieur de la nation, dans un contexte où le Sénégal demeure résolument engagé vers l'émergence malgré les contrecoups du choc covid et de la guerre russo-ukrainienne ».

Se prononçant sur les efforts consentis dans la sécurité des personnes et leurs biens et les « belles perspectives » en vue », l'Apr réitérera alors son soutien au chef de l'exécutif. Et de dire : « En dépit de la conjoncture mondiale, le Sénégal retrouve sa belle trajectoire socio-économique avec une croissance projetée à deux chiffres en 2024. À cela s'ajoutent les belles perspectives qui s'annoncent avec nos importantes ressources pétro-gazières ». Dans la foulée, l'Apr dit exprimer sa vive satisfaction pour les importantes mesures prises pour la sécurisation du territoire national face à la montée des périls. Le parti présidentiel conclura son communiqué en réaffirmant son appel à tous ses responsables, militants et sympathisants pour « la poursuite de la remobilisation de la base en vue d'assurer une victoire éclatante à la majorité présidentielle au soir du 25 février 2023 ».