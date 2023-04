Congo-Kinshasa: Madeleine Mbongo Mpasi offre un secret aux élèves

A l'occasion de la troisième journée du festival du livre et de la bible, tenue du 19 au 23 avril de l'année en cours, il s'est tenu, dans la place Royale dans la commune de la Gombe, un colloque d'échanges organisé par Médiaspaul et Paulines sous le thème " Le livre à l'ère du numérique". La professeure Madeleine Mbongo Mpasi a tenu, à cette occasion, à sensibiliser les élèves à s'approprier les outils numériques et les livres pour leur formation.

Exposant sur le sous-thème "pour un monde digital exclusif : Innovation et technologies pour l'égalité des sexes", elle a cadré son exposé dans la même logique du jour du festival du livre et de la bible. La professeure a tenu à expliquer que le livre et la bible ont une histoire commune. « La bible et le livre avaient une histoire commune au XVème siècle. C'est grâce à l'imprimerie que l'on a commencé à imprimer la bible qui est le premier livre». Pour sa part, Mbongo Mpasi a balayé l'histoire de la création de l'imprimerie jusqu'à la digitalisation.

«Gutenberg a créé l'imprimerie, après la radio a suivi avec Marconi parce qu'ils ont créé des ondes que nous appelons aujourd'hui les ondes RC ; les télégraphies sans fil. Aujourd'hui, à travers tout cela, nous avons le numérique et la digitalisation. Quant à l'utilisation du numérique, elle instruit les élèves à la bonne utilisation du numérique. Les technologies, c'est vrai ça peut vous aider à vous épanouir dans la vie, à créer une personnalité de vous-même. Il ne faut pas aller visiter les technologies, l'internet pour des bêtises mais plutôt recadrer aussi, à travers ça, vous pouvez faire des recherches. Il faut utiliser le numérique dans le sens qu'il vous apporte quelque chose. Il y a aujourd'hui le E-commerce, à travers les TIC, nous pouvons vendre. Je n'ai pas besoin de me déplacer de mon bureau pour aller chercher un habit. Si j'ai besoin d'un habit, c'est à travers le smartphone, je peux directement commander. Même le livre, je peux le lire à travers le numérique», a-t-il déclaré.

Pour finir, elle a appelé les élèves à s'approprier les outils numériques et des livres pour une auto-formation.